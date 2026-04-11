Osamdesetdevetogodišnja baka je odlučila da se spusti niz spoljašnji zid solitera, u kojem je živela, pošto je ostala zarobljena u stanu.

Prizor je šokirao slučajne prolaznike koji su sve snimili

Žena je primećena da visi sa spoljne strane na 26. spratu, pošto su čistač i pripadnik obezbeđenja čuli njeno zapomaganje.

Oni su primetili ženu baku se čvrsto drži za zaštitu oko klima-uređaja i pozvali vatrogasce i hitnu pomoć. Penzionerka, navodno, nije čekala spasioce, već je nastavila da se spušta niz soliter i na kraju zastala na 21. spratu, nekih 50 metara iznad tla.

Bila je potpuno iscrpljena i nije mogla dalje da se spušta. U međuvremenu, stigli su vatrogasci koji su je osigurali nosiljkom i konopcem, a zatim isekli deo zaštitne ograde, kako bi mogla da sedne na rashladni uređaj.

Kako bi se smirila, vatrogasci su joj dali jaknu i vodu, a zatim je pažljivo uvukli u stan. Baka je bila nepovređena, ali iscrpljena i uplašena, prenosi South China Morning Post.

Žena je ispričala je da živi sama na 27. spratu, ali je slučajno zaključala vrata spavaće sobe i nije mogla da izađe. Telefon je ostao u drugom delu stana, pa je odlučila da se spusti niz stambeni objekat.

Lokalni mediji prenose da je, navodno, rekla vatrogascima da je planirala da se spusti do prizemlja, ali joj je ponestalo snage. Korisnici kineskih društvenih mreža bili su zapanjeni, a snimak je vrlo brzo postao viralan.