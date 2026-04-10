U Amsterdamu se među vlasnicima luksuznih automobila pojavio neobičan, ali sve rasprostranjeniji trend zaštite vozila. Umesto klasičnih alarma ili garaža, vozači su počeli da koriste posebne zaštitne torbice za retrovizore kako bi sprečili krađu i oštećenja.

Ovaj trend posebno je izražen u delovima grada gde se skupi automobili često parkiraju na ulici, bez mogućnosti garažnog smeštaja. Upravo takvi uslovi stvaraju idealne prilike za krađu delova vozila, naročito spoljašnjih retrovizora koji su laka meta.

Torbice koje se koriste izrađene su od kevlara, izuzetno čvrstog sintetičkog materijala poznatog po upotrebi u zaštitnoj opremi. Postavljaju se direktno na retrovizore i učvršćuju bravom, čime dodatno otežavaju njihovo skidanje ili krađu, prenosi nemački Bild.

Skupa zaštita, ali još skuplja šteta

Iako na prvi pogled deluju kao neobično rešenje, vlasnici luksuznih automobila smatraju da se ova investicija isplati. Set zaštitnih torbica može da košta i do 200 dolara, ali je to daleko manje od moguće štete.

Naime, zamena jednog retrovizora na automobilima poput Porschea 911 može da dostigne cenu i veću od 1.200 evra, što mnoge vozače navodi da potraže dodatne načine zaštite.

Zbog toga se ovaj trend sve više širi među vlasnicima skupocenih automobila u urbanim sredinama.