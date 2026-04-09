U video obraćanju na Telegramu, on je rekao da je Iran na kraju uspeo da "pobedi neprijatelja", prenosi jemenski TV kanal Al Masira.

On je takođe pohvalio Hezbolah, rekavši da ta militantna grupa vodi jednu od svojih najvećih bitaka u Libanu.

Al-Huti tvrdi da je njegova grupa uspela da spreči Izrael i SAD da koriste Crveno more za napad na Iran i potvrđuje pokretanje udara na Izrael.

Dodao je da je odluka Irana da zatvori Ormuski moreuz bila glavna taktika pritiska na SAD i njihove saveznike.

Al-Huti je upozorio da će vojne operacije eskalirati u narednom periodu, upozoravajući na moguće "iznenadne akcije" u skladu sa razvojem situacije na terenu.

"Jemenske operacije su na obećavajućoj uzlaznoj putanji. Budući koraci uključivaće iznenadne napade i efikasne opcije u okviru faza eskalacije", istakao je.

Prema njegovim rečima, jemenski front doprineo je "zajedničkim operacijama sa Osovinom otpora", uključujući raketne i napade bespilotnim letelicama usmerene na Izrael.

"Jedan od ključnih ishoda jemenskog učešća bio je sprečavanje izraelskog i američkog neprijatelja da vojno koristi Crveno more u neprijateljskim aktima protiv Irana i drugih zemalja", istakao je Al Huti.

Sjedinjene Američke Države i Iran su u sredu objavile dvonedeljno primirje. Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštila je da će Izrael poštovati primirje, ali da će nastaviti vojne operacije u Libanu.

Pre proglašenog prekida vatre, Huti su pokrenuli raketne i napade bespilotnim letelicama na Izrael počev od 28. marta, što su opisali kao podršku savezničkim snagama u Iranu, Iraku, Libanu i Palestini.

Grupa, koja kontroliše glavni grad Sanu i veći deo severnog Jemena od kraja 2014. godine, podržavala je Iran tokom 12-dnevnog sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom u junu prošle godine, prneosi Tanjug.

