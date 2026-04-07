Mnogi veruju da su smeđa jaja prirodnija i kvalitetnija, dok drugi smatraju da su bela jaja čistija i ukusnija. Međutim, postavlja se ključno pitanje – da li postoji stvarna razlika između belih i smeđih jaja ili je u pitanju samo boja.

Od čega zavisi boja jaja

Boja ljuske jajeta zavisi isključivo od rase kokoške. Različite vrste kokošaka proizvode jaja različitih nijansi, od bele do tamno smeđe.

Kod smeđih jaja važnu ulogu ima pigment protoporfirin IX, koji utiče na njihovu karakterističnu boju.

Na nijansu mogu uticati i:

starost kokoške

ishrana

uslovi uzgoja

nivo stresa

Ipak, ovi faktori ne menjaju osnovnu boju, već samo nijansu.

Da li su smeđa jaja zdravija

Iako je uvreženo mišljenje da su smeđa jaja zdravija, naučna istraživanja pokazuju da između belih i smeđih jaja gotovo nema razlike u nutritivnoj vrednosti.

Bez obzira na boju, jaja sadrže:

visokokvalitetne proteine

vitamine i minerale

manje od 80 kalorija po jajetu

Stručnjaci naglašavaju da boja ljuske ne utiče na kvalitet, ukus niti hranljivu vrednost jajeta.

Razlika između belih i smeđih jaja je uglavnom estetska. Izbor se svodi na lične preferencije, jer su sa nutritivnog aspekta gotovo identična.