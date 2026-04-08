Sa dolaskom toplijih dana sve više vremena provodimo u dvorištu, a nije retkost da ugledamo i simpatične ježeve. Ipak, malo ko zna da je njihova populacija poslednjih godina drastično opala i da su postali gotovo ugrožena vrsta.

Zbog gubitka staništa i saobraćaja, ježeva je sve manje, iako su važni jer prirodno uništavaju štetočine poput puževa i insekata. Zato stručnjaci savetuju da im u ovom periodu pomognemo jednostavnim koracima.

Najvažnije je da u dvorištu ostavite posudu sa vodom, jer je pristup vodi ključan za opstanak svake divlje životinje.

Druga preporuka je suva hrana za mačke, koja je laka, ne kvari se brzo i odgovara ježevima.

Ipak, treba imati na umu da hrana može privući i druge životinje poput mačaka i glodara. Zato se savetuje da napravite jednostavnu „kućicu“ ili hranilicu – na primer od plastične kutije sa malim otvorom kroz koji samo jež može da prođe.

Još bolji trik je da ispred ulaza stavite plitku posudu sa vodom – ježevima to ne smeta, ali mačke ne vole da kvase šape.

Male promene u dvorištu mogu napraviti veliku razliku i pomoći ovim korisnim životinjama da opstanu.