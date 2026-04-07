Sat pronađen kod žrtve Titanika, najbogatijeg putnika legendarnog broda, biće na aukciji krajem aprila.

Vrednost sata procenjuje se između 300.000 i pola miliona dolara.

Astorova zlatna olovka takođe će biti ponuđena na aukciji, sa procenom od 10.000 do 20.000 dolara.

Džon Džejkob Astor IV. bio je na medenom mesecu pre nego što se ukrcao na Titanik Astorov džepni sat Patek Filip, koji je Tifani i kompanija prodala 1904. godine, glavni je predmet na aukciji 63 sata i modnih dodataka, koja će se održati krajem aprila u Čikagu, piše Artnet.

Astor, investitor u nekretnine koji je izgradio hotel Astorija u Njujorku, ukrcao se na Titanik u Francuskoj sa svojom drugom suprugom, Madlen, 30 godina mlađom od njega. Astorovi su se vraćali kući sa dugog medenog meseca, na koji su otišli ​​kako bi izbegli medijsku buku koja je pratila njihov brak. Madlen je rekla da je trudna i da želi da rodi svoje prvo dete u Americi.

Astorovo neto bogatstvo je tada bilo oko 80 miliona dolara, danas se procenjuje na dve milijarde američkih dolara. Astor je odveo Madlen u čamac, poštujući uputstva da žene i deca prvo uđu u ograničen broj čamaca za spasavanje. Ostao je na palubi i pratio evakuaciju.

Nedelju dana nakon potonuća, Astorovo telo je pronađeno zajedno sa zlatnim satom, olovkom i novcem. Još jedan sat sa Titanika prodat je na aukciji 2024. godine za 1,5 miliona dolara, što ga čini najskupljim artefaktom sa Titanika u to vreme.

Taj rekord je oborio sat pronađen kod druge žrtve Titanika, osnivača kompanije Mejsis, Isidora Štrausa, koji je prodat u novembru 2025. godine za 2,3 miliona dolara.

U spisku stvari pronađenih kod žrtava navodi se da je Astor imao samo jedan sat sa sobom, a Frimanova aukcijska kuća veruje da je ovaj originalan i da može da prati njegovo višegeneracijsko porodično poreklo i autentifikaciju.

Drugi sat, prodat pre dve godine, navodno je porodičnom prijatelju poklonio Astorov najstariji sin Vinsent 1935. godine, dok je primerak sa graviranim kamenom od 18 karata, koji sada prodaje Frimanova kuća, ostao u porodici generacijama i Vinsent ga je nosio celog života.

Njegova supruga ga je dobila 1959. godine, a kada je umrla 2007. godine, prešao je na njenog sina, koji ga je ostavio svojoj supruzi Šarlin 2014. godine.

Šarlin je umrla prošle godine, a njena imovina prodaje zlatni sat i olovku Batin i Ko od 14 karata koje je Astor dobio na poklon 1904. godine, piše Artnet.