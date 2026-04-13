U anketi sprovedenoj između dve hiljade gledalaca, film Džejmsa Kamerona iz 1997. godine "Titanik" je nadmašio je klasike poput „Beležnica“ i „Duh“.

Istraživanje, koje je naručio televizijski kanal Great Romance, pokazalo je da je čak 41 odsto ispitanika zaplakalo uz tragičnu ljubavnu priču bogate aristokratije Rouza Devita Bukatera i siromašnog umetnika Džeke Dosona na prvom i posednjem putovanju Titanika.

Za one koji nisu upoznati, hit iz 1997. koji je osvojio 11 Oskara, pripoveda o tragičnoj romansi Džeka (Leonardo) i Rouz (Kejt) na nesrećnom RMS Titaniku. Iako je film ispunjen vizuelnim sjajem, tuga - posebno ono poslednje zbogom u ledenom Atlantiku - je učvrstila njegov status najvećeg suzavca u bioskopu.

Prema izveštaju Dejli mejla, koji se pozivao na istraživanje, zapanjujućih 41 odsto gledalaca priznalo je da ih je film rasplakao, pri čemu su žene (47 odsto) bile sklonije suzama nego muškarci (34 odsto).

Na drugom mestu liste najtužnijih je ljubavna priča sa Rajanom Goslingom i Rejčel Mekadams - "Notebook" ("Beležnica").

Na listi su se našli i bezvremenski klasici poput filma „Duh" Patrika Svejzija, „Prohujalo sa vihorom" Klarka Gejbla i Vivijen Li, i „Kazablanka" sa Hemfrijem Bogartom i Ingrid Bergman.






