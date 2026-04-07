Ković je napomenuo da smo imali blokade i u o osnovnim i srednjim školama.

- Ali, šta dobijete tako, što srednjoškolci mesecima neće da idu na časove u školu. I sad se srednjoškolci postavljaju kao mali bogovi. Nastavnici, profesori, ko ih nešto pita.. Odna dolaze roditelji koji su "veliki blokaderi". Oni blokiraju rad a svi idu na svoj posao. Rade svoje poslove. A naravno da je profesorima i naslednicima u školama ekgzistencija bila je u pitanju, ali to njih ne zanima - rekao je on.

"Baš ih briga za KiM, Srbiju, školstvo"

Očigledno da je, kako kaže unutar blokaderskog pokreta postoji jedna struja, koju "zaista ne zanima univerzitet, fakulteti, naše školstvo, a za Srbiju, pogotovo za Kosovo i Metohiju", rekao je on i dodao da ta struja ima vrlo jak glas kroz medije koji svkodnevno šire blokadrsku propagandu.

U vezi sa tim kako plenumaši biraju te starije ljude koje stavljaju na svoju listu.

- Meni se nekad čini da ih gledaju na novoj S i N1. I kao da Nova S i N1 bira i ljude i diskurs -rekao je on.

-Pa se događa da (blokaderi) studenti boje da ne zvuče nacionalistički, da ne podrže Republiku Srpsku, da ne podržavaju javno Rusiju i tako dalje. Razumete? Ako oni to odobravaju, da im oni biraju ljude, znači može "patriota", a koji se pojavljuju na novoj S - rekao je Ković.

- Filozofski fakultet u Novom Sadu, pa glavni deo blokadera su bili najbliži saradnici i saradnice Dinka Gruhonjića. On ima tu alternativnu akademsku mrežu u Novom Sadu, koja ima veliki broj profesora. Kad počne ona juriš na Filozofski fakultet, pa onda policija koja se tamo rasporedila, govorimo o Novom Sadu, sećate se. U toj gromili i Milan Čanak i najbliži saradnici Dinka Gruhonjića - rekao je Kovići štro dodao:

-Dakle, s tim ljudima stati u isti stroj i to podržati?

Njegovo obraćanje možete pogledati u narednom snimku: