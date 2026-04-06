Letnja turistička sezona se bliži, pa je vredno podsetiti se pravila koja važe Grčkoj, napopularnijoj zemlji među našim turistima.

Grčke vlasti pooštrile su kontrole, pa čak i naizgled bezazlene stvari mogu doneti ozbiljne kazne. Tako, na primer, nošenje visokih potpetica na istorijskim lokalitetima u Grčkoj nije samo modni izbor, već potencijalni prekršaj.

Na mestima poput Akropolja važi stroga zabrana štikli. Razlog je zaštita drevnog mermera koji, prema upozorenjima arheologa, trpi ogromna oštećenja zbog miliona posetilaca svake godine. Oštre potpetice dodatno oštećuju površinu staru više od dva milenijuma.

Paprene kazne

Ukoliko se ne pridržavate pravila, čuvari vas mogu zaustaviti, tražiti da izujete obuću ili vam čak zabraniti ulazak. U pojedinim slučajevima kazna može dostići i do 900 evra.



Još rigoroznija pravila važe u saobraćaju. Grčka ima stroge propise kada je reč o zaštiti dece od pasivnog pušenja. Ukoliko policija zatekne vozača ili putnika da puši u vozilu u kojem se nalazi dete mlađe od 12 godina, kazne su izuzetno visoke.



Za ovaj prekršaj predviđena je novčana kazna od 1.500 evra u privatnom automobilu, dok u službenim ili rentiranim vozilima ona dostiže čak 3.000 evra. Uz to, vozaču se automatski oduzima vozačka dozvola na mesec dana – bez obzira na to ko je zapalio cigaretu.

Zbog svega toga, turistima se savetuje dodatni oprez, jer nepoštovanje lokalnih pravila može lako pokvariti letovanje i značajno isprazniti novčanik.



Koliko iznose kazne u Grčkoj

Vožnja pod uticajem alkohola - od 78 do 1.200 evra

Prekoračenje brzine u naseljenom mestu do 20km/h - 100 evra

Prolazak kroz crveno svetlo na semaforu i preticanje preko pune linije – 700 evra

Nevezivanje sigurnosnog pojasa – 350 evra

Nepropisno parkiranje - od 40 do 80 evra

Korišćenje mobilnog telefona u toku vožnje – 100 evra

Za parkiranje na nedozvoljenim mestima kazne variraju između 40 i 80 evra, u zavisnosti od mesta prekršaja. Pored novčane kazne, policija može oduzeti vozačku dozvolu na deset dana, dok saobraćajnu zadržavaju i do dvadeset dana.

Nepisana pravila

Dešava se da gosti iskoriste česmu u dvorištu vile kako bi oprali svoj automobil. Ovakva praksa nije nimalo prihvatljiva, čak i ukoliko vlasnicima bude neprijatno da vam skrenu pažnju. Pre svega, tokom leta je zabranjeno čak i zalivanje bašti zbog ograničenih količina vode, a kada bi svi turisti prali svoje automobile na ulici ili u dvorištima nastala bi opšta nestašica vode.



Jedan od većih problema koje vlasnici imaju sa svojim gostima jeste navika da ostavljaju uključen klima uređaj dok su na plaži. Klima može rashladiti jedan studio ili apartman za nekoliko minuta, pa nema potreba da bude čitav dan uključena kako bi vam temperatura bila po volji kada se vratite sa plaže, piše B 92.