Ministarstvo energetike i rudarstva Crne Gore saopštilo je da su cene goriva od danas veće za tri do 11 centi po litru.

Litar evrosupera 95 i 98 poskupeo je tri, odnosno četiri centa na 1,59 evra, odnosno 1,63 evra, Evrodizel je poskupeo 10 centi na 1,78 evra, dok je cena lož ulja porasla 11 centi na 1,95 evra, prenose podgoričke Vijesti.

Iz Ministarstva su saopštili da će se saglasno odredbama Uredbe o načinu obračuna maksimalnih maloprodajnih cena određenih vrsta naftnih derivata, koja je stupila na snagu 24. marta, naredni obračun obaviti 14. aprila, dok će eventualno izmenjene cene važiti od 15. aprila.

Kako je navedeno cene naftnih derivata, zahvaljujući smanjenju akcize, značajno su niže u odnosu na one koje bi važile bez te mere i podsećaju da bi cene evrosupera 98 i 95 bez smanjenja akcize iznosile 1,79 evra, odnosno 1,76 evra, a evrodizela 2,05 evra.

"Mere imaju za cilj da ublaže pritisak na standard građana i privredu, kao i da obezbede stabilnost cena u izazovnim ekonomskim okolnostima", naveli su u Ministarstvu.

