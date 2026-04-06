Korisnica Instagrama po imenu Kim snimila je video sa svog mesta pored prozora u avionu. Snimila je istorijsko lansiranje rakete Artemis II, trenutak u kom se čovečanstvo vraća na Mesec nakon više od 50 godina.

Raketa Artemis II uspešno je lansirana iz Svemirskog centra Kenedi na Floridi u sredu 1. aprila, nošena raketom Space Launch System (SLS) i svemirskom letelicom Orion.

Dok su milioni ljudi uživo prenosili lansiranje na svojim uređajima sa zemlje, putnik na letu kompanije United Airlines snimio je „neverovatan“ video rakete koja probija Zemljino nebo.

„Imali smo jedinstveno iskustvo leta večeras na putu kući. Hvala avio-kompaniji što su nam dozvolili da malo promenimo rutu kako bismo videli lansiranje Artemis II iz najkul ugla!“, napisala je Kim uz video.

Od poslednjeg ažuriranja, video je imao preko 40 miliona pregleda, a čak se i NASA pridružila uzbuđenju drugih entuzijasta za svemir koji su bili oduševljeni snimkom. „To je ono što mi zovemo pogled prve klase!“, napisao je zvanični NASA-in korisnički nalog. NASA je objavila i uzbudljiv trenutak lansiranja letilice, na svom Instagram nalogu.

A jedan od korisnika je ispod snimka nastalog u avionu napisao: „To je uspomena za ceo život. Zamislite da ovo vidite iz prozora aviona. Bravo,za avio-kompaniju“, prenosi ndtv.