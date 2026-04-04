Malo ko obraća pažnju na stanje kabla za punjač, iako on može predstavljati ozbiljan bezbednosni rizik. Jedan od najčešćih znakova oštećenja je promena boje – posebno kod belih kablova koji vremenom požute.

Iako mnogi misle da je to samo estetski problem, stručnjaci upozoravaju da žuti kabl može ukazivati na habanje i oštećenje izolacije, što povećava rizik od kvara, strujnog udara ili čak požara.

Zašto kabl za punjač menja boju?

Promena boje kabla najčešće nastaje zbog toplote koja se stvara tokom punjenja uređaja. Vremenom dolazi do slabljenja zaštitnog sloja, što uzrokuje žućenje ili tamnjenje kabla.

Dodatni faktori koji ubrzavaju oštećenje:

često savijanje kabla

korišćenje telefona tokom punjenja

dugotrajna upotreba starijih modela kablova

Iskustva korisnika: „Prvo požuti, pa se raspadne“

Na Reddit mnogi korisnici podelili su svoja iskustva sa kablovima koji menjaju boju i brzo se habaju.

Jedan korisnik je naveo da kabl prvo požuti, zatim počinje da puca, a na kraju potpuno otkazuje. Drugi ističu da su noviji, pleteni kablovi izdržljiviji i dugotrajniji.

Kada kabl postaje opasan?

Blago žućenje ne mora odmah značiti opasnost, ali može biti prvi znak upozorenja. Problem nastaje kada se pojave:

pukotine na kablu

izložene žice

neprijatan miris ili pregrevanje

Oštećeni kabl može dovesti do:

kratkog spoja

strujnog udara

požara

Kako bezbedno koristiti kabl za punjenje?

Stručnjaci savetuju redovne provere i pravilno korišćenje kablova:

izbegavajte savijanje i uvijanje kabla

ne koristite telefon tokom punjenja

zamenite kabl čim primetite oštećenja

birajte kvalitetnije i izdržljivije modele

Kada treba zameniti kabl?

Ako primetite da je kabl promenio boju i pokazuje znake habanja, najbolje je da ga odmah zamenite. Cena novog kabla je mala u poređenju sa potencijalnim rizikom.

Bezbednost pri punjenju uređaja zavisi upravo od ovih sitnih detalja, koje mnogi često zanemaruju.

