Danas sa suprugom i tri mačke živi u kući u Vojvodini i vodi IT biznis na daljinu.

U intervjuu za YouTube kanal „Attic Life“, podelio je svoje iskustvo života u Srbiji, razlike između Norveške i Srbije, ali i razloge zbog kojih je odlučio da napusti „savršeno uređenu“ Skandinaviju.

Zašto je napustio Norvešku?

Niklas ističe da Norveška važi za jednu od najuređenijih i najbezbednijih zemalja, ali da takav način života ima i svoje mane.

„Norveška je veoma sigurna i uređena, ali može biti i dosadna. Sve je predvidivo, a to može da sputava kreativnost“, kaže on.

Dodaje da u Norveškoj postoji očekivanje stabilnog života – posao za ceo život, kuća i rutina – što ne odgovara svima, posebno preduzetnicima koji žele promene i nove izazove.

Život u Srbiji: gostoljubivost i otvorenost ljudi

Jedna od stvari koja ga je najviše iznenadila jeste mentalitet ljudi u Srbiji.

„Srbi su veoma gostoljubivi i otvoreni. Komšije su nas odmah pozvale kod sebe, što je u Norveškoj nezamislivo“, objašnjava.

Takođe ističe veliku razliku u komunikaciji:

u Srbiji ljudi postavljaju pitanja iskreno

očekuju pravi odgovor

otvoreniji su i direktniji

„Norvežani često kažu da su dobro, čak i kada nisu. Ovde ljudi zaista žele da znaju kako ste“, dodaje.

Šta mu smeta u Srbiji?

Iako ima mnogo pozitivnih iskustava, Niklas ukazuje i na probleme:

sporija administracija i birokratija

dugo čekanje na usluge (npr. otvaranje računa)

problem sa otpadom i deponijama

Ipak, naglašava da su priroda i nacionalni parkovi u Srbiji izuzetno lepi, posebno Fruška gora.

Prednosti života u Srbiji

Niklas ističe nekoliko ključnih prednosti života u Srbiji:

niži troškovi života

više prostora i prirode

jednostavniji i opušteniji način života

topliji međuljudski odnosi

„Najlepše je to što je život ovde jednostavniji i topliji. Imamo više prostora za manje novca i više vremena za porodicu“, kaže.

Šta Norveška može da nauči od Srbije?

Prema njegovom mišljenju, Norveška bi mogla da nauči:

veću otvorenost prema ljudima

gostoljubivost

fleksibilniji način života

Takođe smatra da stranci koji dolaze u Srbiju treba da budu spremni na drugačiji mentalitet i manje formalnosti.

Srpska hrana i život na selu

Niklas posebno uživa u domaćoj hrani i tradicionalnim jelima:

gulaš

domaća kuhinja u seoskim domaćinstvima

rakija (posebno kajsija i šljivovica)

Život na selu, kako kaže, donosi mir, slobodu i bolji kvalitet života, posebno za porodicu.

Iskustvo ovog Norvežanina pokazuje da Srbija postaje sve privlačnija destinacija za život, posebno za one koji traže balans između posla, prirode i opuštenijeg načina života.

Iako postoje izazovi poput birokratije, prednosti poput gostoljubivosti, nižih troškova i kvaliteta života za mnoge prevagnu.

