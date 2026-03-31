Danas sa suprugom i tri mačke živi u kući u Vojvodini i vodi IT biznis na daljinu.
U intervjuu za YouTube kanal „Attic Life“, podelio je svoje iskustvo života u Srbiji, razlike između Norveške i Srbije, ali i razloge zbog kojih je odlučio da napusti „savršeno uređenu“ Skandinaviju.
Zašto je napustio Norvešku?
Niklas ističe da Norveška važi za jednu od najuređenijih i najbezbednijih zemalja, ali da takav način života ima i svoje mane.
„Norveška je veoma sigurna i uređena, ali može biti i dosadna. Sve je predvidivo, a to može da sputava kreativnost“, kaže on.
Dodaje da u Norveškoj postoji očekivanje stabilnog života – posao za ceo život, kuća i rutina – što ne odgovara svima, posebno preduzetnicima koji žele promene i nove izazove.
Život u Srbiji: gostoljubivost i otvorenost ljudi
Jedna od stvari koja ga je najviše iznenadila jeste mentalitet ljudi u Srbiji.
„Srbi su veoma gostoljubivi i otvoreni. Komšije su nas odmah pozvale kod sebe, što je u Norveškoj nezamislivo“, objašnjava.
Takođe ističe veliku razliku u komunikaciji:
- u Srbiji ljudi postavljaju pitanja iskreno
- očekuju pravi odgovor
- otvoreniji su i direktniji
„Norvežani često kažu da su dobro, čak i kada nisu. Ovde ljudi zaista žele da znaju kako ste“, dodaje.
Šta mu smeta u Srbiji?
Iako ima mnogo pozitivnih iskustava, Niklas ukazuje i na probleme:
- sporija administracija i birokratija
- dugo čekanje na usluge (npr. otvaranje računa)
- problem sa otpadom i deponijama
Ipak, naglašava da su priroda i nacionalni parkovi u Srbiji izuzetno lepi, posebno Fruška gora.
Prednosti života u Srbiji
Niklas ističe nekoliko ključnih prednosti života u Srbiji:
- niži troškovi života
- više prostora i prirode
- jednostavniji i opušteniji način života
- topliji međuljudski odnosi
„Najlepše je to što je život ovde jednostavniji i topliji. Imamo više prostora za manje novca i više vremena za porodicu“, kaže.
Šta Norveška može da nauči od Srbije?
Prema njegovom mišljenju, Norveška bi mogla da nauči:
- veću otvorenost prema ljudima
- gostoljubivost
- fleksibilniji način života
Takođe smatra da stranci koji dolaze u Srbiju treba da budu spremni na drugačiji mentalitet i manje formalnosti.
Srpska hrana i život na selu
Niklas posebno uživa u domaćoj hrani i tradicionalnim jelima:
- gulaš
- domaća kuhinja u seoskim domaćinstvima
- rakija (posebno kajsija i šljivovica)
Život na selu, kako kaže, donosi mir, slobodu i bolji kvalitet života, posebno za porodicu.
Iskustvo ovog Norvežanina pokazuje da Srbija postaje sve privlačnija destinacija za život, posebno za one koji traže balans između posla, prirode i opuštenijeg načina života.
Iako postoje izazovi poput birokratije, prednosti poput gostoljubivosti, nižih troškova i kvaliteta života za mnoge prevagnu.
