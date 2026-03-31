Istraživači sa Univerziteta u Vašingtonu došli su do neočekivanog otkrića kada su otvorili konzerve lososa stare više od 50 godina. Umesto samo ribe, u njima su pronašli male crve iz porodice Anisakidae – parazite duge oko jedan centimetar, koji su bezopasni za ljude kada se riba termički obradi.

Za ekologe Natali Mastik i Čelsi Vud, ovo nije razlog za zabrinutost – naprotiv. Prisustvo ovih organizama ukazuje na složen i funkcionalan morski ekosistem.

„Mnogi misle da crvi u lososu znače problem, ali oni su zapravo pokazatelj zdravog ekološkog sistema“, ističe Vud.

Slučajno otkriće sa velikim značajem

Do istraživanja je došlo gotovo slučajno. Udruženje proizvođača morskih proizvoda iz Sijetla planiralo je da ukloni stare zalihe namenjene kontroli kvaliteta, uključujući konzerve iz 1970-ih godina.

Istraživači su u tome prepoznali jedinstvenu priliku – retku šansu da prouče stanje morskih ekosistema kroz više decenija.

Analiza 178 konzervi

U studiji je analizirano ukupno 178 konzervi koje obuhvataju četiri vrste lososa ulovljene između 1979. i 2021. godine u Zalivu Aljaske i Zalivu Bristola.

Detaljnim pregledom fileta i brojanjem parazita po gramu ribe, uočeni su zanimljivi trendovi:

kod keta i roze lososa broj parazita je rastao

kod coho i crvenog lososa ostao je stabilan

Prema rečima Mastik, to sugeriše da paraziti i dalje uspešno pronalaze sve potrebne domaćine – od krila, preko riba, do morskih sisara.

„To može biti znak stabilnog ekosistema ili sistema koji se postepeno oporavlja“, objašnjava ona.

Šira slika ekosistema

Iako istraživači nisu mogli da identifikuju parazite do nivoa vrste, primećeno je da se neki od njih verovatno šire na nova područja, dok drugi ostaju u stabilnom broju.

Bez obzira na te razlike, studija jasno pokazuje jednu važnu stvar: čak i naizgled obične konzerve hrane mogu predstavljati dragocen izvor podataka o promenama u biodiverzitetu kroz vreme.

Ovo otkriće podseća da priroda često šalje signale na neočekivanim mestima – i da čak i nešto što na prvi pogled deluje neprijatno može biti dokaz da ekosistem funkcioniše upravo onako kako treba.