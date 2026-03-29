Golubica u Masačusetsu mirno se vozila u prigradskom vozu pre nego što je izašla na sledećoj stanici.

Video, koji je objavio abc news snimio je anonimni putnik metroa. Golubica sleće na prazno mesto, gleda kroz prozor, a kada voz stane na sledećoj stanici ona samo odšeta kroz vrata.

Video je nasmejao i zapanjio mnoge. Mnogi su ga lajkovali i ostavili svoje komentare.

"Ona zna ko je i šta želi", "Golubovi su veoma inteligentni", "Budite ljubazni prema njima", Jel ima karrtu?", "Navikla je, očigledno joj nije prvi put da ulazi u voz", "Tako je divna i mirna", bili su samo neki od komentara.