Odbor je na sednici razmatrao Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu, koji je podnela Vlada.

Na taj Predlog zakona podneta su 23 amandmana, a Odbor je ocenio da su svi amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, navodi se u saopštenju Skupštine.

Razmatran je i Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama, koji je takođe podnela Vlada, na koji su podneta dva amandmana.

Odbor je ocenio da su oba amandmana narodnih poslanika u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Na dnevnom redu odbor je razmatrao i Predlog zakona o izmenama Zakona o Visokom savetu tužilaštva, koji je podnela Vlada, na koji su podneta tri amandmana za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Odbor je razmatrao i Predlog zakona o izmenama Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, koji je podnela Vlada, na koji su podneta četiri amandmana, a koje je Odbor ocenio da su svi u skladu sa Ustavom.

Pred članovima odbora bio je i Predlog zakona o izmeni Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, koji je podnela Vlada.

Na taj Predlog zakona podneto je pet amandmana, za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Takođe, odbornici su razmatrali Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji je podnela Vlada, na koji su podneta 22 amandmana, a koji su ocenjeni da su svi u skladu sa Ustavom.

Pred odbornicima bio je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o presađivanju ljudskih organa, koji je podnela Vlada.

Na ovaj Predlog zakona podneto je 35 amandmana, Odbor je tri amandmana obacio kao nepotpune, dok je za ostale ocenio da su u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Razmatran je i Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, koji je podnela Vlada.

Na ovaj Predlog zakona podneta su dva amandmana za koje je Odbor ocenio da su u skladu sa Ustavom.

Na dnevnom redu je bio Predlog zakona o dopunama Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje infrastrukturnog koridora auto-puta E-761, deonica Pojate-Preljina, koji je podnela Vlada.

Na taj Predlog zakona podneto je šest amandmana, Odbor je ocenio da dva amandmana nisu, dok su preostala četiri u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Članovi Odbora su razmatrali i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica akcionarsko društvo Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom kreditu radi gasifikacije Zlatiborskog okruga, koji je podnela Vlada.

Na ovaj Predlog zakona podneto je 13 amandmana . Odbor je ocenio da jedan amandmana nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dok su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, dodaje se u saopštenju.

Takođe, razmatrao se Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd, UniCredit bank Srbija a.d. Beograd i OTP banka Srbija a.d. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom investicionom kreditu radi izgradnje razvodnog gasovoda Leskovac - Vranje i tri primopredajne stanice, koji je podnela Vlada.

Na taj Predlog zakona podneto je 15 amandmana, a Odbor je ocenio da jedan amandman nije, dok su preostali amandmani u skladu sa Ustavom.

U okviru dnevnog reda razmatrao se i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banka Srbija a.d. Novi Sad za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom investicionom kreditu za izvođenje radova inženjerske zaštite na deonici gasne interkonekcije Srbija - Bugarska, koji je podnela Vlada.

Na njega je bilo podneto 13 amandmana, a Odbor je ocenio da jedan amandman nije u skladu, dok su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Članovi Odbora su razmatrali i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o dugoročnom investicionom kreditu radi izgradnje razvodnog gasovoda Beograd - Valjevo - Loznica, koji je podnela Vlada.

Na ovaj Predlog zakona podneto je 13 amandmana, gde je Odbor ocenio da jedan amandman nije u skladu, dok su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Među tačkama dnevnog reda, pred odbornicima je bio Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu radi izgradnje razvodnog gasovoda Paraćin - Boljevac - Rgotina - Negotin - Prahovo, koji je podnela Vlada.

Na taj Predlog zakona podneto je 13 amandmana, a Odbor je ocenio da jedan amandman nije, dok su preostali amandmani u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Takođe, članovi Odbora su razmatrali i Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo Beograd, za izmirivanje obaveza Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika "Srbijavoz" Beograd, po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu radi sprovođenja Projekta nabavke 30 novih elektromotornih vozova za gradsko-prigradski železnički sistem, koji je podnela Vlada.

Na njega je podneto 14 amandmana, a Odbor je ocenio da dva nisu, dok su preostali u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Dragan Nikolić, a prisustvovali su Marko Milošević, Slobodan Petrović, Olja Petrović, Ivan Antić, Snežana Jovanović, Nikola Bokan, Risto Kostov, Ana Krstić, Miloš Gnjidić, Jasmina Palurović i Slađana Šušnjar, dodaje se u saopštenju.

Vanredno zasadenje Skupštine Srbije, na čijem dnevno redu su 32 tačke, među kojima su izmene seta pravodsudnih zakona, usaglašene sa Venecijanskom komisijom i zakonska rešenja o ljudskim tkivima i ćelijama i transplatacija ljudskih organa, počelo je u sredu 17. juna.