Mačka Džolin postala je prava internet senzacija zahvaljujući urnebesnom izrazu lica dok nosi svetlozeleni džemper. Video koji je osvanuo na TikToku prikazuje belu mačku sa kristalno plavim očima kako sedi gotovo nepomično, očigledno nezadovoljna outfitom. Umirujuća klavirska muzika u pozadini samo dodatno ističe komični efekat prizora, a korisnici društvenih mreža nisu mogli da zaustave lavinu komentara i poređenja.

Mačka koja ne skriva mišljenje

Mačke su poznate po svojoj upornosti i jasnim stavovima, što se posebno odnosi na hranu, prostor, ali i odeću koju im vlasnici odaberu. Džolin je to jasno pokazala – njen izraz lica govori sve: džemper joj očigledno nimalo ne odgovara. Njeno ukočeno držanje i pogled koji „sve kaže“ brzo su osvojili publiku, koja je u videu videla gotovo „živu verziju crtanog filma“.

Poređenja sa Pokemonima, zmajevima i poznatim likovima

Korisnici društvenih mreža odmah su je uporedili sa popularnim crtanim i filmskim likovima. Mnogi su u Džolin videli Pokemona iz stvarnog života, dok su drugi primetili neverovatnu sličnost sa zmajem Svetlim besom iz animiranog filma Kako izdresirati zmaja. Njeno glatko belo krzno, velike plave oči i savršena simetrija učinili su da deluje gotovo nestvarno – a jedina „razlika“ je što ova verzija deluje izrazito iznervirano, a ne umiljato.

Poređenja se nisu zaustavila na zmajevima i Pokemonima. Neki korisnici su u njoj videli sličnost sa glumicom Amandom Sejfrid, gospodinom Burnsom iz Simpsonovih, pa čak i sa Golumom iz Gospodara prstenova. Opis videa „Svetli bes kad je ljut“ dodatno je podstakao lavinu šala i komentara.

Internet oduševljen „ljutom“ mačkom

Komentari su se nizali iz sekunde u sekundu:

„Pokušava da bude ljuta, ali je i dalje tako slatka“

„Mačka koja najviše liči na lik iz crtanog filma“

„Ovo je mačka koja izgleda kao da je iz Pixara“

I dok Džolin verovatno nije oduševljena džemperom – niti naglom slavom koju je stekla – njen izraz lica osvojio je srca korisnika interneta širom sveta. Ovaj viralni hit pokazuje koliko je mačja iskrenost u kombinaciji sa komičnim trenutkom moćna – i kako jedna neobična fotografija ili video mogu brzo postati globalni fenomen.