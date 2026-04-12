Povodom pobede Petera Mađara u Mađarskoj reagovao je i francuski predsednik Emanuel Makron.

Makron je poručio da Francuska pozdravlja pobedu za Mađarsku u Evropi.

- Francuska pozdravlja pobedu demokratskog učešća, privrženosti mađarskog naroda vrednostima Evropske unije i Mađarskoj u Evropi - istakao je stanar Jelisejske palate.

U Parizu kao i u Briselu očigledno smatraju da će s Mađarom lakše donositi zajedničke odluke u EU.

- Zajedno, unapredimo Evropu koja je suverenija, za bezbednost našeg kontinenta, našu konkurentnost i našu demokratiju - zaključio je Makron.