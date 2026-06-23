Visoke letnje temperature ne predstavljaju izazov samo za vozače već i za njihove automobile. Tokom vrelih dana motor, gume, akumulator, klima uređaj i elektronski sistemi rade pod znatno većim opterećenjem, zbog čega raste rizik od kvarova i skupih popravki.

Stručnjaci upozoravaju da nekoliko jednostavnih provera može značajno smanjiti mogućnost problema tokom letnje sezone, posebno pred duža putovanja.

Motor mora biti potpuno ispravan

Jedan od najvažnijih uslova za bezbrižnu vožnju tokom leta jeste ispravan rashladni sistem.

Motor koji pravilno funkcioniše na vreme aktivira termostat i ventilator za hlađenje, čime održava optimalnu radnu temperaturu čak i tokom velikih vrućina.

Pored toga, čist motor lakše oslobađa toplotu i efikasnije se hladi, pa stručnjaci preporučuju redovno održavanje i uklanjanje naslaga prljavštine.

Proverite ulje i rashladnu tečnost

Tokom leta posebnu pažnju treba posvetiti nivoima tečnosti u vozilu.

Motorno ulje ne služi samo za podmazivanje već i za hlađenje motora, pa se preporučuje da njegov nivo bude blizu maksimalne oznake na mernoj šipki.

Rashladna tečnost takođe mora biti u propisanom opsegu, odnosno približno između minimalne i maksimalne oznake na ekspanzionom rezervoaru.

Ne zaboravite ni akumulator. Visoke temperature mogu ubrzati njegovo habanje, pa je pre putovanja poželjno proveriti njegovo stanje u servisu.

Parking u hladu pravi veliku razliku

Dugotrajno izlaganje direktnom suncu može značajno povećati temperaturu karoserije i unutrašnjosti vozila.

Posebno su izloženi automobili tamnijih boja, koji apsorbuju više toplote.

Ako je moguće, automobil parkirajte u hladu ili koristite zaštitu za vetrobransko staklo. Time ćete smanjiti zagrevanje kabine i rasteretiti klima uređaj nakon pokretanja vozila.

Visoke temperature mogu negativno uticati i na elektronske uređaje ostavljene u automobilu, poput mobilnih telefona, navigacija ili drugih elektronskih dodataka.

Greška koju mnogi prave sa pritiskom u gumama

Jedna od najčešćih zabluda među vozačima jeste da tokom leta treba smanjiti pritisak u gumama.

Stručnjaci upozoravaju da je to pogrešno.

Premalo naduvana guma se više deformiše tokom vožnje, što dovodi do dodatnog zagrevanja i povećava rizik od oštećenja.

Zbog toga se preporučuje da pritisak bude u skladu sa vrednostima koje je propisao proizvođač vozila, a pri punom opterećenju čak i prema preporuci za maksimalno opterećenje.

Takođe je važno redovno pregledati bočne stranice i gazeći sloj guma kako biste na vreme uočili pukotine ili druga oštećenja.

Da li treba sipati gorivo do vrha?

Mnogi vozači izbegavaju da napune rezervoar do kraja jer veruju da to može biti opasno tokom vrućina.

Međutim, stručnjaci ističu da pravilno napunjen rezervoar ne predstavlja problem, jer su savremeni sistemi projektovani da omoguće bezbedno širenje goriva i ventilaciju isparenja.

Preporuka je da se rezervoar puni do trenutka kada se pištolj na pumpi automatski isključi prvi put.

Klima uređaj rasterećuje vozača, ali opterećuje motor

Ispravan klima uređaj značajno povećava udobnost tokom vožnje, ali njegovo korišćenje predstavlja dodatno opterećenje za motor.

Zbog toga je važno redovno menjati filter kabine i održavati sistem klimatizacije.

Stručnjaci preporučuju da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bude veća od šest stepeni Celzijusa. Tako se smanjuje opterećenje sistema, potrošnja goriva i rizik od zdravstvenih tegoba usled naglih temperaturnih promena.

Poseban oprez kod automobila sa turbo motorom

Turbopunjači rade na ekstremno visokim temperaturama, koje tokom opterećenja mogu premašiti i 900 stepeni Celzijusa.

Zbog toga je kod turbo motora posebno važno koristiti kvalitetno, potpuno sintetičko motorno ulje.

Takođe, nakon duže vožnje ili velikog opterećenja motora ne preporučuje se trenutno gašenje automobila. Mnogo je bolje ostaviti motor da radi u leru još minut ili dva kako bi se temperatura turbine postepeno smanjila.

Naglo gašenje može prekinuti cirkulaciju ulja i povećati rizik od oštećenja turbopunjača.

Kako izbeći kvarove tokom leta?

Redovna kontrola rashladnog sistema, tečnosti, guma, akumulatora i klima uređaja može sprečiti većinu problema koji se javljaju tokom velikih vrućina.

Nekoliko minuta provedenih u proveri automobila pre putovanja može vas poštedeti neprijatnih situacija na putu i skupih popravki u najtoplijem delu godine.