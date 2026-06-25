Mnogo pre nego što su klima-uređaji postali standard u domaćinstvima, ljudi su imali jednostavan recept za borbu protiv letnjih vrućina – tokom dana prozori i kapci su se držali zatvorenim, a noću se sve otvaralo kako bi svež vazduh rashladio prostorije.

Ovaj princip decenijama je važio kao jedno od najefikasnijih prirodnih rešenja za održavanje prijatne temperature u domu, a i danas ga preporučuju pojedine zdravstvene institucije. Međutim, klimatske promene i sve toplije noći dovele su u pitanje njegovu efikasnost.

Kada noćno provetravanje prestaje da pomaže?

Tradicionalna metoda zasniva se na pretpostavci da se temperatura tokom noći značajno spušta, omogućavajući objektima da otpuste toplotu nagomilanu tokom dana.

Međutim, u mnogim gradovima noćne temperature danas ostaju na 26, 28, pa čak i više od 30 stepeni Celzijusa. U takvim uslovima otvaranje prozora više ne donosi željeno rashlađivanje, jer vazduh koji ulazi u prostoriju nije dovoljno hladan da snizi temperaturu u domu.

Sve više toplih i tropskih noći

Meteorološki podaci ukazuju na dugoročan trend rasta temperatura. Letnji periodi traju duže nego ranije, a prosečne temperature su više za oko dva stepena u odnosu na period od pre nekoliko decenija.

Istovremeno, sve su češće takozvane tople noći, kada temperatura ne pada ispod 25 stepeni, kao i tropske noći sa minimalnim vrednostima od 20 stepeni ili više.

Upravo zbog toga stručnjaci smatraju da se tradicionalni modeli rashlađivanja doma moraju prilagoditi novim klimatskim uslovima.

Zašto vrućina najviše utiče na san?

Poseban problem predstavljaju visoke temperature tokom noći, jer direktno utiču na kvalitet sna.

Ljudski organizam se prirodno priprema za odmor tako što oko pola sata do sat vremena pre spavanja počinje da snižava telesnu temperaturu. Kada je okruženje previše toplo, ovaj proces je otežan, pa mnogi teže zaspu, češće se bude tokom noći i imaju lošiji kvalitet odmora.

Stručnjaci upozoravaju da dugotrajno spavanje u pregrejanim prostorijama može dodatno opteretiti organizam i uticati na opšte zdravstveno stanje.

Kako rashladiti dom tokom velikih vrućina?

U područjima gde noćne temperature ne padaju ispod 20 stepeni, stručnjaci preporučuju drugačiji pristup.

Fokus bi trebalo da bude na sprečavanju ulaska toplote tokom dana. To podrazumeva zatvaranje prozora i spuštanje roletni čim spoljašnja temperatura počne da raste, korišćenje prirodne termalne inercije objekta i racionalnu upotrebu klima-uređaja.

S druge strane, u kontinentalnim krajevima gde su noći i dalje znatno svežije od dana, noćno provetravanje ostaje efikasna strategija za prirodno rashlađivanje prostora.

Gradovi će morati da se prilagode novim uslovima

Ako se trend rasta temperatura nastavi, stručnjaci smatraju da će biti potrebne i ozbiljnije promene u načinu gradnje i organizaciji urbanih sredina.

Sve češće se pominju bolja zaštita objekata od sunca, energetska obnova zgrada, upotreba materijala koji manje zadržavaju toplotu, kao i razvoj takozvanih klimatskih skloništa za vreme ekstremnih vrućina.

Dok se gradovi prilagođavaju novim klimatskim uslovima, stručnjaci poručuju da je važno pronaći balans između rashlađivanja prostora i očuvanja zdravlja, posebno tokom sve toplijih letnjih noći.