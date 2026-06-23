Za mnoge vozače automatski menjač predstavlja sinonim za jednostavnu i opuštenu vožnju. Dovoljno je pomeriti ručicu u položaj „D“, a automobil sam bira odgovarajući stepen prenosa.

Međutim, iako svi automatski menjači imaju isti zadatak – da usklade rad motora sa brzinom kretanja vozila – način na koji to rade značajno se razlikuje. Upravo te razlike utiču na udobnost vožnje, potrošnju goriva, brzinu reakcije automobila i troškove održavanja.

Danas se na tržištu najčešće sreću tri tipa automatskih menjača: klasični automatik sa pretvaračem obrtnog momenta, menjač sa dvostrukim kvačilom i CVT menjač.

Zašto je menjač neophodan?

Motor automobila ne radi podjednako efikasno pri svim brzinama.

Prilikom kretanja vozilu je potreban veći obrtni moment, dok je tokom vožnje na otvorenom putu ili auto-putu važnije da motor radi na nižem broju obrtaja kako bi trošio manje goriva i bio tiši.

Upravo zbog toga menjač prilagođava odnos između rada motora i brzine okretanja točkova. Bez njega automobil bi bio spor pri polasku, a pri većim brzinama motor bi radio pod velikim opterećenjem.

Klasični automatik: Najudobnije rešenje

Tradicionalni automatski menjač koristi hidrodinamički pretvarač obrtnog momenta umesto klasičnog kvačila.

Snaga se prenosi pomoću ulja, što omogućava veoma glatko kretanje i gotovo neprimetne promene stepena prenosa. Upravo zato se smatra najudobnijim tipom automatika.

Posebno se dobro pokazuje u gradskoj vožnji i saobraćajnim gužvama, jer automobil može da ostane u položaju „D“ dok vozač drži kočnicu, a zatim lagano krene čim je otpusti.

Savremeni modeli više nemaju značajan problem sa povećanom potrošnjom goriva kao nekadašnje generacije, zahvaljujući većem broju stepena prenosa i naprednijim sistemima prenosa snage.

Prednosti:

Veoma uglađena i udobna vožnja

Odličan za grad i gužve

Dug vek trajanja uz redovno održavanje

Mane:

Obično nešto sporije promene brzina od DSG sistema

Veća masa i složenija konstrukcija

DSG i DCT: Brze promene brzina

Menjači sa dvostrukim kvačilom poznati su pod različitim oznakama, poput DSG, DCT ili EDC, u zavisnosti od proizvođača.

Njihova specifičnost je u tome što koriste dva kvačila – jedno za parne, a drugo za neparne stepene prenosa.

Dok je jedna brzina uključena, sledeća je već pripremljena, pa se promena obavlja gotovo trenutno. Zbog toga se ovakvi menjači često ugrađuju u sportske i snažnije automobile.

Prednosti:

Veoma brze promene brzina

Bolje performanse i ubrzanja

Efikasniji prenos snage

Mane:

Moguće trzanje pri sporoj vožnji

Skuplji i složeniji za popravku

Manje uglađeni tokom parkiranja i vožnje u koloni

CVT: Bez klasičnih brzina

CVT (Continuously Variable Transmission) razlikuje se od ostalih sistema jer nema unapred definisane stepene prenosa.

Umesto zupčanika koristi remenice promenljivog prečnika povezane metalnim remenom ili lancem. Na taj način prenosni odnos se neprekidno menja bez klasičnog „šaltanja“.

Rezultat je veoma glatka vožnja i mogućnost da motor većinu vremena radi u optimalnom režimu.

Prednosti:

Izuzetno glatko ubrzavanje

Dobra ekonomičnost i niža potrošnja goriva

Veoma prijatan u gradskoj vožnji

Mane:

Specifičan osećaj pri ubrzanju

Motor često radi na višim obrtajima tokom preticanja

Ne odgovara vozačima koji vole sportski osećaj vožnje

Koji automatski menjač je najbolji?

Ne postoji univerzalno najbolji automatski menjač, jer sve zavisi od navika i očekivanja vozača.

Ako vam je najvažnija udobnost i opuštena vožnja, klasični automatik sa pretvaračem obrtnog momenta najčešće je najbolji izbor.

Vozači koji žele brze reakcije i dinamičnije performanse verovatno će biti zadovoljniji menjačem sa dvostrukim kvačilom.

Sa druge strane, CVT je odlična opcija za one kojima su prioritet mirna vožnja i što niža potrošnja goriva.

Zbog toga je pri kupovini automobila podjednako važno obratiti pažnju na tip menjača kao i na motor, jer upravo on u velikoj meri određuje karakter vozila i svakodnevni osećaj za volanom.