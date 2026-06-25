Kada temperature naglo porastu, mnogi traže najjednostavniji način da rashlade stan bez preteranog oslanjanja na klima-uređaje. Roletne, žaluzine i venecijaneri često su prvi izbor, ali stručnjaci upozoravaju da oni neće uvek pomoći ako se koriste na pogrešan način.

Iako većina smatra da je dovoljno samo spustiti venecijanere, ključnu ulogu zapravo ima položaj njihovih letvica. Pogrešan ugao može doprineti dodatnom zagrevanju prostorije, umesto da blokira sunčeve zrake.

Detalj koji mnogi zanemaruju

Prema rečima stručnjaka za energetsku efikasnost Aleksija Heikile, posebno je važan položaj aluminijumskih venecijanera, koji su najčešće blago zakrivljeni.

Upravo ta zakrivljenost određuje koliko će toplote ući u prostoriju. Mnogi korisnici ne obraćaju pažnju na orijentaciju letvica, iako ona može značajno uticati na temperaturu u domu tokom letnjih dana.

Kako treba postaviti letvice tokom leta?

Stručnjaci savetuju da izbočena strana letvica bude okrenuta ka spolja.

Na taj način najveći deo sunčevog zračenja reflektuje se pre nego što dospe do unutrašnjosti prostorije. Rezultat je manje zagrevanje stakla i prijatnija temperatura u domu.

Ako su letvice okrenute na suprotnu stranu, one mogu apsorbovati više toplote i potom je postepeno oslobađati u prostoriju, što dodatno povećava osećaj vrućine.

Zanimljivo je da takav položaj može imati određene prednosti tokom zime, kada je cilj zadržavanje toplote u prostoru.

Boja venecijanera takođe pravi razliku

Osim oblika i položaja letvica, važna je i njihova boja.

Kod modela koji imaju svetliju i tamniju stranu, preporuka je da tokom leta svetlija strana bude okrenuta prema spolja. Svetle površine bolje odbijaju sunčevu svetlost, dok tamne upijaju više toplote.

Zbog toga tamna strana okrenuta ka suncu može doprineti dodatnom zagrevanju prostorije.

Spoljašnji venecijaneri pružaju najbolju zaštitu

Stručnjaci ističu da su spoljašnji venecijaneri znatno efikasniji od unutrašnjih.

Razlog je jednostavan – oni zaustavljaju sunčeve zrake pre nego što stignu do prozorskog stakla. Unutrašnji venecijaneri mogu ublažiti svetlost, ali ne mogu sprečiti zagrevanje samog prozora, koji zatim prenosi toplotu u prostoriju.

Pravila za rashlađivanje doma tokom leta

Da bi venecijaneri pružili maksimalnu zaštitu od vrućine, preporučuje se nekoliko jednostavnih koraka:

Izbočena strana letvica treba da bude okrenuta ka spolja.

Svetlija strana venecijanera treba da gleda prema suncu.

Na prozorima koji su direktno izloženi sunčevoj svetlosti venecijanere je najbolje potpuno spustiti tokom najtoplijeg dela dana.

Prozore treba držati zatvorenim dok je napolju toplije nego u stanu.

Provetravanje je najefikasnije rano ujutru i uveče, kada spoljašnja temperatura opadne.

Pravilnim korišćenjem venecijanera moguće je značajno smanjiti zagrevanje prostora i održati prijatniju temperaturu čak i tokom najtoplijih letnjih dana.