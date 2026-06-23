Mnogi vozači se često pitaju da li zaista vredi platiti skuplje programe u automatskim perionicama ili je dovoljno izabrati osnovnu opciju. Na prvi pogled, razlika deluje kao pitanje estetike i komfora, ali stručnjaci upozoravaju da izbor programa može uticati i na dugoročno stanje vozila.

Prema savetima nemačkog autokluba ADAC, osnovni programi pranja u većini slučajeva sasvim su dovoljni za redovno održavanje automobila, pod uslovom da uključuju fazu pretpranja.

Pretpranje kao ključna zaštita laka

Pretpranje je prvi i jedan od najvažnijih koraka u procesu pranja vozila.

Tokom ove faze sa karoserije se uklanjaju i omekšavaju najgrublje naslage prljavštine poput blata, prašine, soli i sitnih čestica peska.

To se najčešće postiže aktivnom penom ili mlazom vode pod visokim pritiskom, koji priprema površinu za glavno pranje.

Stručnjaci ističu da upravo pretpranje sprečava da čvrste čestice tokom četkanja deluju kao abraziv i izazovu mikrooštećenja na laku.

Da li skuplji programi opravdavaju cenu?

Iako se skuplji paketi u perionicama često predstavljaju kao detaljniji i kvalitetniji, oni nisu uvek neophodni.

Dodatne usluge, poput intenzivnog pranja podvozja ili specijalnih tretmana, ne donose uvek značajno bolji rezultat u odnosu na osnovni program.

Kod starijih vozila, određeni intenzivni tretmani mogu čak imati i negativne efekte, jer voda može da prodre u delove gde već postoje manja oštećenja.

Kod novijih automobila situacija je povoljnija, jer su kritični delovi često zaštićeni plastičnim oblogama.

Zaštita nakon pranja produžava efekat

Nakon pranja, stručnjaci preporučuju dodatnu zaštitu laka.

Najčešće rešenje je nanošenje voska, koji stvara zaštitni sloj i štiti površinu od UV zračenja, prljavštine i agresivnih spoljašnjih uticaja.

Ovaj sloj može da traje od tri do šest meseci, u zavisnosti od uslova vožnje i načina održavanja vozila.

Za dugotrajniju zaštitu, vozači se mogu odlučiti za profesionalno poliranje, koje produžava zaštitni efekat i do godinu dana.

Redovno održavanje i pravovremeno saniranje manjih ogrebotina dodatno pomaže u očuvanju izgleda i vrednosti automobila.