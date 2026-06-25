Administracija SAD objavila je na društvenoj mreži Iks video-snimak u kojem Tramp kao predmet istrage navodi američke naftne gigante "Ekson mobil" i "Ševron".

"Cene nafte su toliko pale, a mi to uopšte ne vidimo na benzinskim pumpama", rekao je Tramp.

Na svojoj društvenoj mreži Trut soušal šef Bele kuće je optužio velike naftne kompanije da ne prenose pad troškova na potrošače.

"Velike naftne kompanije ne spuštaju cene na pumpama srazmerno drastičnom padu cena po kojima nabavljaju sirovu naftu. Te cene padaju kao kamen! Drugim rečima, deru potrošače", napisao je Tramp i dodao da je naložio Ministarstvu pravde da "odmah počne istragu".

Cene nafte naglo su porasle nakon američkih i izraelskih udara na Iran krajem februara, što je dovelo i do rasta cena goriva u SAD. Posle privremenog sporazuma Vašingtona i Teherana i ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza, cena američke sirove nafte pala je za oko 36 odsto u odnosu na majski maksimum.

Istovremeno, prema podacima Američke automobilske asocijacije, prosečna cena benzina u SAD pala je šestu sedmicu zaredom i trenutno iznosi 3,93 dolara po galonu, gotovo 14 odsto manje nego na vrhuncu u maju. Ipak, gorivo je i dalje znatno skuplje nego u januaru, kada je prosečna cena iznosila 2,76 dolara po galonu.

Iz kompanija "Ekson mobil" i "Ševron" nisu za Rojters odgovorili na Trampove optužbe, ali je Američki naftni institut (API), koji zastupa interese najvećih proizvođača nafte, odbacio je tvrdnje Bele kuće.

"Cene benzina ne prate automatski kretanje cena sirove nafte, posebno tokom velikih globalnih poremećaja koji i dalje utiču na snabdevanje, preradu i zalihe", izjavila je portparolka API-ja Betani Vilijams.

Tramp je pitanje cena goriva otvorio u trenutku kada republikanci nastoje da sačuvaju tesnu većinu u Kongresu pred izbore na polovini predsedničkog mandata, a troškovi života ostaju jedno od ključnih političkih pitanja u SAD.