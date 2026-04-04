"Marko mi je rekao: "Miljana, gori! Spasavaj njih dve, razbi prozor, ja ću Magdalenu", njegove reči mi neprestano odzvanjaju u glavi. Moja Magdalena je bila posebno dete oduvek, molila sam je da preživi i da me ne ostavi. Rekla sam joj "Oprosti mi, dušo, ako nisam bila dovoljno dobra majka." Doktori su mi rekli da za mog supruga nema šanse da preživi, dok je spasavao našu ćerku zadobio je stopostotne opekotine celog tela."

Ovako je kroz jecaje svoju bolnu ispovest za medija počela Miljana L. (22) majka preminule Magdalene (5) i supruga Marka L. (28) koji je takođe izgubio svoju borbu za život i podlegao povredama zadobijenim 24. marta u požaru koji je izbio u kući u Pančevu u koju je ova porodica iznajmljivala i u njoj živela.

Miljana je do detalja prepričala detalje jezive tragedije koja je zadesila njenu porodicu.

"Bio je to dan kao i svaki drugi. Ja sam ceo dan bila sa naše tri ćerke, moja Magdalena se igrala u dvorištu veći deo dana. Predveče je Marko došao sa posla. Imali smo porodično popodne, normalno, kao i svako drugo. Skuvala sam mu kafu, a kasnije sam spremila večeru i zajedno smo jeli. Onda je došlo vreme da se deca spremaju za krevet. Skinuli smo ih za kupanje i odveli ih u kupatilo. Ja sam ih brzo okupala, a moja Magdalena... Ona je volela da ostaje duže u kadi, obožavala je kupanje i vodu, uvek je bila drugačija. Od kada se rodila bila je posebna. Odvela sam jednogodišnju i trogodišnju ćerkicu u sobu da ih obučem, a ona je ostala u kupatilu", kroz suze se prisećala Miljana.

Vatra buknula u kuhinji

Miljana je za medije naglasila da ima rupe u sećanju od te večeri, ali da su joj reči pokojnog supruga ostale urezane u glavi.

"Dok sam oblačila bebu čula sam Marka kako viče iz kuhinje: "Miljana gori!" Odmah mi je Magdalena bila u glavi, refleksno sam dotrčala i videla plamen koji se neverovatnom brzinom širi po kuhinji, viknuo mi je "Spasavaj njih dve, razbi prozor, ja ću Magdalenu, spasavajte se Miljana!" Brzo sam razbila prozor i izbacila dve mlađe ćerke kroz isti, onda sam izašla i ja i odvela ih na ulicu. Komšije su se okupljale neverovatnom brzinom, sve se dešavalo u nekoliko trenutaka. Marko je kroz plamen otvorio vrata kupatila i izvadio Magdalenu iz kade, nisu imali kuda da izađu, morao je sa njom u naručju da uđe u kuhinju odakle je sve krenulo. Išli su kroz žarište vatre kretao se sa njom kroz najveću vatru i onda je uspeo da stigne do prozora i da Magdalenu meni u naručje. Okupljene komšije pomogle su i Marku da izađe iz kuće", jecajući je govorila Miljana za "Blic".

"Nisam znala da li da pomognem ćerki ili Marku"

Miljana je ispričala da joj je pozlilo kada je ugledala supruga sa brojnim povredama.

"Dodatni šok za mene je bio kada sam videla Marka, bio je sav izgoreo i krvav. U tom trenutku nisam znala kome da pomognem, ćerki ili mužu. Čekali smo Hitnu pomoć 45 minuta. Kada su došli preuzeli su Magdalenu i dozvolili mi da krenem sa njima. Rekli su da Marko ostane na stolici i da će po njega doći druga kola. Nakon nekog vremena, čula sam da je Hitna pomoć dovezla i Marka. Lekari su bili sa Magdalenom, prišla sam suprugu, a on me je pitao: "Srećo, kako su deca?", videla sam da je u jako lošem stanju i slagala sam ga. Danas me zbog toga grize savest, rekla sam da Magdalena ima blage opekotine i da je dobro. Onda me je pitao: "A kako si ti, dušo?" Počela sa da se rasipam u delove, ali sam stegla zube i rekla mu da sam dobro i da ne brine za mene. Sledeće čega se sećam je doktor koji mi prilazi. Rekao mi je da je Magdalena kritično i da mora u Tiršovu bolnicu u Beograd, a za mog supruga je rekao: " Zadobio je stopostotne opekotine celog tela, budite spremni na najgore vesti, male su šanse da preživi.", ispričala je ova nesrećna žena za "Blic".

Magdalena se 8 dana borila za život

Marko L. preminuo je dva dana nakon požara na Urgentnom centru u Beogradu. Kako je Miljana ispričala za medije, sate je provodila pored Magdaleninog bolničkog kreveta, dok je mazila ćerku i molila je da preživi.

"Svakodnevno sam po nekoliko puta dnevno odlazila u Tiršovu bolnicu. Molila sam se Bogu i molila sam moju devojčicu da izdrži i ostane sa mnom. Znate, ona je moje prvo dete, ona me je naučila da budem mama, ja sam nju rodila sa 18 godina. Nakon kritičnih 72 sata, Magdino stanje je počelo da se pogoršava. Bila je sve lošije i lošije. Osvanula je sreda, zvala sam bolnicu dok sam hranila bebu i rekla da ću uskoro da krenem, tada su mi rekli da se mojoj malenoj devojčici stanje dodatno pogoršalo. Sela sam pored nje i naslonila glavu na nju", prisetila se Miljana.

Poslednji razgovor sa ćerkom

Ova žena je za "Blic" priznala da ju je preplavio strah zbog crnih prognoza lekara.

"Mazila sam moje dete, tada poslednji put, a nadala sam se da nije poslednji. "Ljubavi mamina, izvini! Izvini ako nisam bila dovoljno dobra mama. Ako odlučiš da odeš kod tvog taje, oprosti mami za svaku grešku koju sam nenamerno napravila, oprosti ako nisam uradila nešto kako treba... Volim te najviše, ti si mene naučila šta je život i da budem mama". Nekoliko sati kasnije dobila sam poziv, kroz maglu se sećam reči doktorke koja i govori da je njeno srce stalo i da ne zna da li će Magdalena preživeti, da je ponovo reanimiraju. U pola 9 su me zvali da mi izjave saučešće. Njeno maleno srce nije moglo da izdrži više", ispričala je kroz suze Miljana za "Blic".

Porodica živela u Pančevu 3 meseca

Slavica Nikolić, vlasnica kuće u kojoj je izbio požar je za medije otkrila da je trosobnu kuću izdala porodici pre nešto manje od tri meseca, dok je majka na porodiljskom bolovanju.

"Marko je uglavnom radio, dok je Miljana bila u kući sa decom. Živeli su kod mene privremeno, dok je ona na porodiljskom bolovanju. Živeli su kod mene dva, tri meseca. Dok su bili tu lepo smo živeli i lepo smo se slagali", rekla je vidno uzrujana žena za medije.

Reporter je bio na mestu gde se dogodila stravična tragedija. Iako je od požara prošlo više od nedelju dana, još uvek se oseća miris gareži, a od kuće u kojoj je izbio požar ostale su samo ruševine.

Policija i tužilaštvo obavili uviđaj

Požar je izbio 24. marta nešto pre 20 časova, a portparol PU Pančevo je potvrdio da je policija oko 19.50 časova dobila prijavu da gori kuća.

On je precizirao da je nakon gašenja požara izvršen uviđaj po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva kako bi se utvrdio uzrok požara.

"Utvrđeno je da je do požara najverovatnije došlo zbog preopterećenja električnih instalacija u objektu, zagrevanja kablova i paljenja tavanice objekta koja je od trske i drugih lako zapaljivih materijala", rekao je Željko Grujić.

Poruke opraštanja

Od stradale devojčice i njenog oca opraštaju se rođaci na društvenim mrežama.

"Bože, ti ih uze oboje. Sa svojim ocem koji se hrabro borio, bacio u vatru da spase život svog deteta. Bože zašto nam uzimaš sve mlade decu, našu zašto Bože, zašto? Anđeli naši, počivajte u miru božjem, neka vam Bog i svi sveci pruže carstvo nebesko, raj pun cveća, vi ste naši zumbuli", piše u objavi.

Porodici je potrebna pomoć

Porodica iz Pančeva je preko noći ostala bez člana porodice, ali i svega što poseduje, kao i krova nad glavom, pa se sada apeluje za pomoć.