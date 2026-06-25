Dušica A. ubila je rođenog brata Miodraga O. (51) u Nišu.

Kako se saznaje, Dušica je podmuklo sačekala da prođe ponoć i da njen brat zaspi pa je otključala vrata kuće nesrećnog Miodraga posle čega je ušla u njegovu sobu, iščupala gajtan iz zida i - zadavila ga!

Dušica je odmah posle stravičnog zločina uhapšena, a sa sudu se branila time da je htela da mu "prekrati muke" jer je bio teško bolestan.

- Njegova bolest uzimala je maha, sve neredovnije je uzimao lekove i postajao sve nepodnošljiviji. Tražio je od mene da mu čistim, perem, budem njegov rob, a ograničavao mi je izlaske i odlaske svojoj kući. U meni se tako sve snažnije razvila ideja da moram da prekratim njegove, ali i svoje muke. Vukla sam ga po sobi, šutirala ga i bila sam očajna što sam to uradila, psihički rastrojena, plakala sam i žalila za njim - rekla je Dušica na suđenju.

Nakon ovog ubistva, tadašnji profesor krivičnog prava na Pravnom fakultetu u Beogradu, Živojin Žika Aleksić, rekao je da je slučaj da sestra ubije brata skoro nezabeležen u tradiciji i pravnoj praksi Srbije, i da je do Miodragovog ubistva čuo za još samo dva primera ovakvog zločina u celoj Jugoslaviji tokom druge polovine 20. veka.

Zbog ovog zločina koji se dogodio 18. marta 2000. godine, Dušica A, koja je u trenutku kada je usmrtila brata imala 53 godine, osuđena je na 14 godina zatvora.

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