"Priznajem da su me malo i zabavljali detalji iza kulisa našeg odnosa. Mi smo dve osobe, kao što je predsednik Makron s pravom rekao, koje brane svoje nacionalne interese, ali koje znaju kako da rade zajedno", rekla je Meloni na zajedničkoj konferenciji za novinare, nakon 36. međuvladinog samita Italije i Francuske koji je održan u Antibu, na francuskoj rivijeri, prenosi ANSA.

Ona je kazala da takav odnos zahteva iskrenost.

"Ovo očigledno zahteva iskrenost čak i kada se ne slažemo, bilo je vremena kada se nismo slagali. Potrebna je sposobnost da sarađujemo kada se slažemo, ali je takođe potrebna sposobnost da razgovaramo jedni s drugima kako bismo razumeli razloge jedan drugog", istakla je Meloni.

Dodala je da veruje da saradnja između Italije i Francuske pokazuje da odnosi nisu bili "ledeni".

Meloni je rekla da bi odnos sa Makronom opisala kao "ozbiljan odnos" između ljudi "koji pričaju o politici".