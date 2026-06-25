U saopštenju koje je objavljeno na internet stranici Evropskog saveta navodi se da su obnovljene sankcije EU Rusiji na snazi do 31. jula 2027. godine.

Odluka je doneta nakon sastanka Evropskog saveta 18. i 19. juna, na kome su se lideri EU složili da produže ekonomske sankcije protiv Rusije za 12 meseci.

"Ove ekonomske mere, koje su prvi put uvedene 2014. godine, značajno su proširene od februara 2022. godine kao odgovor na ničim izazvanu, neopravdanu i nezakonitu vojnu agresiju Rusije protiv Ukrajine", navodi se u saopštenju Evropskog saveta.

Postojeće mere pokrivaju ključne sektore, uključujući trgovinu, finansije, energetiku i tehnologiju dvostruke namene.

One takođe obuhvataju zabranu uvoza ili transfera sirove nafte i određenih naftnih derivata koji se prevoze morem iz Rusije u EU, zabranu transakcija za nekoliko finansijskih institucija i dobavljača kripto usluga u Rusiji i trećim državama i suspenziju emitovanja i licenci u Evropskoj uniji za nekoliko dezinformativnih medija koje podržava Kremlj.

Pored toga, konkretne mere omogućavaju EU da se suprotstavi zaobilaženju sankcija.