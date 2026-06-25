Darko Vesković, poznat kao Prika, svirepo je ubijen u pucnjavi koja se pre nekoliko dana dogodila u jednom kafiću u Kumodražu. Njegov prijatelj Vuk M. tom prilikom je teško ranjen, dok je napadač i dalje u bekstvu.

U međuvremenu, osvanule su brojne čitulje u kojima se porodica, prijatelji i kumovi opraštaju od brutalno ubijenog Veskovića.

Otac Dragan i majka Sonja oprostili su se od sina rečima:

„Zauvek ćeš ostati u našim srcima, molitvama. Tvoja dobrota, osmeh i ljubav živeće večno u nama. Počivaj u miru, voljeni sine.“

Sestra Zorana sa porodicom napisala je:

„Tvoj odlazak ostavio je tišinu koju je nemoguće ispuniti. Sa ljubavlju i poštovanjem čuvaćemo uspomenu na tebe. Za sve što smo delili, za sve što ostaje u sećanju.“



Njegov sin Vuk oprostio se ovim rečima:

„Tata, teško je prihvatiti da si nas napustio tako rano. Hvala ti za svu ljubav, brigu, podršku. Bio si moj oslonac, moj ponos i primer kako se kroz život ide časno i hrabro. Nedostajaćeš mi svakog dana, u svakom trenutku. Čuvaću uspomenu na tebe zauvek i nositi te u svom srcu dok sam živ. Tata, volim te i nikad te neću zaboraviti.“



Velja je napisao:

„Tata, zauvek ćeš ostati u mom srcu, mojim sećanjima i mislima. Hvala ti za svu ljubav koju si mi pružio tokom života, volim te i zauvek ćeš ostati tu uz mene.“



Ćerka Aleksandra dodala je:

„Dragi tata, hvala ti za svu ljubav, dobrotu i brigu koju si mi pružio. Oduvek si bio moja snaga, moje sigurno mesto. Čuvaću te zauvek u srcu s ljubavlju, velikim ponosom i najlepšim uspomenama.“



Brat Marko sa porodicom oprostio se rečima:

„Brate moj jedini, bila je čast biti tvoj brat. Bio si moj ponos i dika.“





Podsetimo, policija intenzivno traga za napadačem koji je usred dana ušao u kafić, rukovao se sa Darkom Veskovićem, a zatim ga hladnokrvno likvidirao. Njegov prijatelj Vuk M. tom prilikom je teško ranjen.

Izvor blizak istrazi navodi:

„Policija preduzima sve mere kako bi identifikovala i locirala osumnjičenog. Budući da istražitelji pokušavaju da utvrde da li je likvidacija Veskovića naručena i ko stoji iza nje, postavlja se pitanje da li ubicu kriju upravo naručioci.“



Dalje dodaje:

„Snimci s kamera se detaljno pregledaju, uzimaju se izjave svedoka i ništa se ne prepušta slučaju. On je nakon što je pucao u Veskovića odmah pobegao i od tada mu se gubi svaki trag. Naravno, analiziraju se svi detalji s lica mesta i pitanje je trenutka kada će ga uhvatiti.“

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