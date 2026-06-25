"Polje visokog pritiska, sa veoma visokim temperaturama i toplim vazduhom, koji prethodnih dana i još uvek se zadržava u Zapadnoj Evropi, se polako premešta ka Srednjoj Evropi i ka području Balkana i Jadrana, tako da ćemo njegov uticaj da osetimo krajem ove sedmice. Tih četiri ili pet dana biće i kod nas u regionu ekstremno toplo vreme, sa maksimalnim temperaturama iznad 35 stepeni, ponegde bi moglo da bude 37, 38, eventualno 39", rekao je on za K1 televiziju.

Osveženje početkom jula

Istakao je da od 1. jula da pristiže nešto svežiji vazduh, koji neće drastično uticati na temperaturu, i da će tada temperature biti za tri do pet stepeni niže u odnosu na maksimalne koje nas očekuju u poslednjim danima juna.

Dodao je da pored tog osveženja mogu da se očekuju i lokalni pljuskovi i nepogode.

"U svakom slučaju, u julu ulazimo sa nešto malo svežijim vremenskim prilikama, a kasnije ponovo u julu sledi normalno opet porast temperature, najverovatnije, one letnje vrućine koje dostižu 35 stepeni ili neki stepen više", izjavio je meteorolog.

Prema njegovim rečima, iako je ovaj jun topao, ipak će u proseku biti manje topao u odnosu na prošlogodišnji jun koji je bio najekstremniji do sad. Todorović je rekao da će i u julu i u avgustu biti toplih dana koji će biti prekinuti sa kratkotrajnim osveženjem, nakon čega će naredni dani ponovo biti bez padavina sa visokim temperaturama.

"Mislim da će biti manje ekstremno toplo, nego prošlo leto i uobičajene će bti smene visokih temperatura sa kraćim osveženjima. To je univerzalna formula. Sad, u nekim letima malo odstupi to. Prošle godine je jun bio ekstremno topao i sušan, a posle je bilo u julu i avgustu ipak nešto, kao kažem bilo i pljuskova i grmljavina u vidu osveženja", naveo je Todorović.

RHMZ objavio upozorenje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje za područje cele Srbije zbog ekstremno visokih temperatura koje nas očekuju od petka, 26 juna, pa sve do utorka, 2. jula 2026 godine.

- Toplotni talas, koji će u većem delu naše zemlje početi sutra, trajaće za vikend, kao i početkom sledeće sedmice. Maksimalna prognozirana temperatura sutra će biti u intervalu od 32 do 36 °C, a zatim se u većini mesta očekuje od 35 do 39 °C - navodi RHMZ.

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