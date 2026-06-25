Sabahudin Velić (1985) iz Bosanske Krupe, koji je mučki ubio svoju majku Nasihu (60), a zatim skuvao delove njenog tela i pojeo ih, i dalje se nalazi na lečenju, saznaje “Dnevni avaz”.

Ovaj slučaj je duboko potresao Krajinu, ali i celu Bosnu i Hercegovinu 2018. godine, kada se dogodio u septembru. Da stvar bude još morbidnija, Velić je tada i svom psu izvadio srce i pokušao da ga pojede.

U odgovoru Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac na upit “Dnevnog avaza” navodi se da se pacijent i dalje nalazi na hospitalizaciji i medicinskom tretmanu, ali da zbog zakonskih propisa nije moguće iznositi detalje o njegovom zdravstvenom stanju. Velić je smešten u Zavod 7. februara 2019. godine po rešenju Kantonalnog suda u Bihaću, kojim je određen prisilni smeštaj u trajanju od šest meseci. Njegovo lečenje je očigledno produženo, a kada će napustiti Zavod, za sada nije poznato.

Inače, ovo je prvi slučaj kanibalizma u Bosni i Hercegovini. Stravičan zločin dogodio se u dvorištu porodične kuće u zaseoku Velići, mesto Mahmić Selo, opština Bosanska Krupa.

Prema optužnici, Velić je majku najpre pitao da li je zadovoljna njime, a kada mu je okrenula leđa dok je cepala drva, zatražio je od nje sekiru i potom je bez povoda udario dva puta u glavu i vrat, usled čega je preminula. Nakon ubistva, otišao je da obavi molitvu, a zatim telo premestio, spaljivao, zakopavao i kasnije isekao u garaži, deo tela razbacavši po okolnim livadama i šumi. Pre toga je zaklao i psa, verujući da je “crni pas šejtan”.

Stravičan događaj otkriven je 14. septembra 2018. godine, kada se Velić sam predao policiji u Sarajevu i priznao šta je učinio. Tvrdio je da je bio pod uticajem crne magije i da su mu “četiri džina” naredila da počini ubistvo.

Kantonalni sud u Bihaću je 10. decembra 2018. godine potvrdio optužnicu kojom se Veliću stavlja na teret da je u stanju neuračunljivosti počinio ubistvo, povredu mira pokojnika i mučenje i ubijanje životinje.

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