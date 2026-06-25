Dvadesetsedmogodišnji državljanin Indije preminuo je sinoć na Adi Ciganliji, nakon što mu je naglo pozlilo tokom kupanja u Savskom jezeru. Tragedija se dogodila oko 19 časova.

Nesrećnom mladiću je pozlilo dok je bio u vodi, a nakon što je izvučen na obalu, ubrzo je izgubio svest. Kako se nezvanično saznaje, reč je o M. H. K. (27).

Ekipa Hitne pomoći stigla je na lice mesta u najkraćem roku. Lekari su odmah započeli reanimaciju i pružili mu prvu pomoć, ali uprkos svim naporima i pokušajima medicinskog osoblja da ga spasu, mladiću nije bilo spasa. Smrt je konstatovana na licu mesta.

Policija je obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja, a tačan uzrok smrti biće poznat nakon obdukcije.

O slučaju je obavešteno i tužilaštvo.

Kako se saznaje, mladić je prijavljeno boravio u našoj zemlji.

(Telegraf)

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