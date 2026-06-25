Retko koji snimak je uspeo da izazove ovoliko masovnih reakcija, gnevnih komentara i opšteg ludila u tako kratkom roku.

Sve je počelo naizgled potpuno bezazleno, kao još jedna u nizu letnjih romansi kakvima se omladina svakodnevno hvali na mrežama. Na prvoj fotografiji koja je podeljena sa javnošću vidi se ova devojka u društvu nepoznatog, zgodnog mladića kojeg je upoznala tokom ludog letnjeg provoda na crnogorskom primorju. Uz tu sliku stajao je sasvim jednostavan natpis koji glasi: „Dečko kojeg sam videla jednom u Budvi“.

Jeziv obrt koji je srušio internet!

U tom trenutku, niko od korisnika nije mogao ni da nasluti kakav će jeziv i brutalni preokret uslediti već na sledećem slajdu. Kada su ljudi prebacili na drugu fotografiju, usledio je šok od kog su mnogi bukvalno zanemeli, a o kom danas bruji čitav Balkan!

Na toj drugoj fotografiji, autorka videa za ruku vodi malu devojčicu, a preko slike krupnim slovima ispisana je poruka koja direktno gađa u glavu: „Želim srećan Dan očeva, bilo bi vreme da se javiš“.

Ovaj potpuno neočekivani obrt pretvorio je jednu naizgled sasvim običnu uspomenu sa letovanja u prvorazrednu internet senzaciju i javni linč nepoznatog tatinog sina iz Budve. Internet je nakon ovoga, sasvim očekivano, doslovno eksplodirao, a komentari ne prestaju da pljušte iz minuta u minut.

RAT NA MREŽAMA: Žene masovno otvaraju dušu i plaču!

Dok su se jedni korisnici do suza smejali ovom brutalnom marketinškom raspletu, drugi su zgroženo pisali da je cela situacija zapravo jezivo tužna, dok su se treći uporno pitali da li je ova objava uopšte istinita ili je reč o surovoj i dobro osmišljenoj šali radi sakupljanja lajkova.

Bez obzira na to šta se zaista krije iza ovog viralnog snimka i da li je mladić sa slike stvarno pobegao od odgovornosti, objava je momentalno podigla ogromnu prašinu. U komentarima ispod videa izuzetno brzo su se pojavile hiljade žena koje su tvrdile da i te kako poznaju slične, mučne priče iz svog neposrednog okruženja. Mnoge samohrane majke su priznale da su same podigle svoju decu bez ikakve novčane ili moralne pomoći partnera koji su nestali nakon jedne noći. Druge su slomljenog srca dodale da su godinama čekale jedan običan poziv koji nikada nije stigao, dok su treće ogorčeno navele da su odavno prestale da očekuju bilo šta od "heroja" sa letovanja osim grobne tišine.