Kako saznaje Telegraf.rs, u napuštenom poslovnom objektu na Novom Beogradu pronađeno je beživotno telo, najverovatnije muškarca, a delovi tela bili su odvojeni.

Prema dostupnim informacijama, jeziv prizor zatekao je radnik obezbeđenja 23. juna oko podneva, nakon čega je usledila hitna reakcija nadležnih službi. Čuvar je u stanju šoka odmah alarmirao policiju.

Na teren su ubrzo izašle jake snage policije i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji je rukovodio uviđajem. Scena koju su zatekli inspektori i forenzičari bila je izuzetno uznemirujuća.

„Telo je pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja, a najjeziviji detalj jeste to što su delovi tela bili odvojeni. Policija i tužilaštvo odmah su pokrenuli opsežnu istragu kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo u ovom napuštenom prostoru“, otkriva izvor blizak istrazi.

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