U Gornjem Tavankutu muškarca je na farmi udario bik, nakon čega je preminuo.
Nesreća se dogodila 11. juna oko 11 časova, rečeno je za Tanjug danas u Policijskoj upravi u Subotici.
O događaju je obavešteno Osnovno javno tuzilaštvo u Subotici
Stravična nesreća kod Subotice
U Gornjem Tavankutu muškarca je na farmi udario bik, nakon čega je preminuo.
Nesreća se dogodila 11. juna oko 11 časova, rečeno je za Tanjug danas u Policijskoj upravi u Subotici.
O događaju je obavešteno Osnovno javno tuzilaštvo u Subotici
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