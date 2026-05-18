Otac Aleksandra Nešovića Baje, Mijalko Nešović, preminuo je u Beogradu nakon saznanja o brutalnom ubistvu svog sina na Senjaku.

Podsetimo, Aleksandar Nešović Baja (45) ubijen je 12. maja u restoranu "27" na Senjaku, a njegovo telo ni nakon višenedeljne potrage nije pronađeno. Prema sumnjama iz istrage, do likvidacije je došlo posle žestoke svađe u lokalu, nakon koje je osumnjičeni Saša Vuković (48), zvani Boske, ispalio više hitaca u njegovom pravcu.

Istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obuhvatila je više lica, uključujući i bivše pripadnike MUP, ugostiteljske radnike i bliske saradnike osumnjičenih, a do sada je uhapšeno ukupno deset osoba zbog sumnje da su učestvovali u izvršenju ili naknadnom prikrivanju zločina.

Policija i dalje intenzivno traga za telom ubijenog, a pojedine lokacije u sremskom okrugu, uključujući područje Jarkovačkog jezera, detaljno su pretražene u okviru opsežne akcije.

U potragu za njegovim telom uključena je i Vojska.