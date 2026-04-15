Kako je saopšteno iz Tužilaštva TK, pritvor je Opštinskom sudu u Banovićima predložen zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili produženo krivično delo teške krađe, kao i krivična dela krađe, sprečavanja dokazivanja i oštećenja tuđe stvari.

Prema navodima Tužilaštva, osumnjičeni su u noći između 11. i 12. aprila 2026. godine, na području Banovića, počinili više krivičnih dela s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi.

„Na više lokacija na prostoru RMU Banovići upotrebom sile pokušali su i delimično izvršili otuđenje niskonaponskih i visokonaponskih elektro-kablova, čime je rudniku pričinjena šteta od najmanje 10.000 konvertibilnih maraka“, navode iz Tužilaštva TK.

Istovremeno, sumnjiče se da su prethodno otuđili jedno motorno vozilo koje su koristili za izvršenje drugih krivičnih dela, a potom ga zapalili kako bi uništili tragove i otežali dokazivanje. Vlasniku automobila pričinjena je šteta od oko 13.000 konvertibilnih maraka.

Kako se dalje navodi, iste noći su oštetili inventar na dečjem igralištu u mestu Treštenica kod Banovića, pričinivši štetu od oko 1.000 konvertibilnih maraka, a zatim su provalili u još jedno vozilo iz kojeg su otuđili određene predmete.

Istražitelji Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Banovići preduzeli su niz operativnih i istražnih radnji na rasvetljavanju i dokumentovanju ovih krivičnih dela, nakon čega su osumnjičeni lišeni slobode u popodnevnim časovima 12. aprila i predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac doneo je naredbu o sprovođenju istrage i ispitao osumnjičene, dok su istražne radnje i dalje u toku.