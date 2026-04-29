Slučaj jedne Amerikanke postao je viralan nakon što je uhapšena zbog uništavanja automobila svog bivšeg dečka sipanjem soli u motor i bacanjem šljokica u klima uređaj.

Reč je o Stefani Karlkvist (31) koja je je takođe probušila gumu na dečkovom automobilu, oštetila vetrobransko staklo, retrovizor i razbila ekran radija na automobilu. Nakon što je automobil oštecćen, šlep služba ga je odvezla u servis u Ričmondu, Kentaki, gde je procenjeno da je potpuno uništen. Procenjena šteta iznosi skoro 12.500 dolara.

Nakon incidenta, Stefani je poslala poruku svom bivšem dečku na Instagramu i izvinila se što mu je uništila automobil, tvrdeći da je bila „pod stresom“ i za to je krivila hormone zbog trudnoće.

Ona se posle toga čak fotografisala na Instagramu i postala je poznata zbog svega što je učinila. Ovaj stravičan način osvete izazvapo je podelejena mišljenja na društvenim mrežama. Dok je neki podržavaju, drugi smatraju da je za veliku kaznu.

Za sada nije poznato zbog čega je raskinula s dečkom.

BONUS VIDEO