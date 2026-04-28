Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa evropskim komesarom za unutrašnje poslove i migracije Magnusom Brunerom. Sastanak će biti održan u u 11.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.