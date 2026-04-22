Tinejdžer Aleksandar Đ. (19) iz okoline Rume uhapšen je zbog sumnje da je sekirom usmrtio Miloša P. (48), a zatim njegovo telo bacio, polio benzinom u zapalio!

žrtva je navodno bila u vezi sa majkom osumnjičenog, a motiv zločina je to što je tinejdžer čuo da žrtva tuče njegovu majku!

Kako saznajemo, stravičan zločin se dogodio u noći između subote i nedelje, kada je došlo do sukoba, a zatim i brutalnog ubistva Miloša P. iz mesta Platičevo krajem Rume. Pronađeno je telo sa brojnim povredama i oepkotinama, lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt, a ubrzo je uhapšen tinejdžer zbog sumnje da je počinio taj zločin.

Komšije navode da je Aleksandar i ranije bio problematičan. Komšinica osumnjičenog za zločin koji živi u susednom selu Hrtkovci, ispričala je da je s njim jedno vreme radila na polju duvana.

- Mi smo zajedno radili na polju duvana. Oduvek je bio problematičan. Jednom momku je pre mesec dana na igralištu razbio glavu. Uhvatio ga je i njome udarao u zid. Nešto su se posvađali, ne znamo oko čega - rekla je meštanka za Alo!.

Inače, Aleksandar Đ., kako saznajemo, sam se prijavio policiji i pokazao gde je telo žrtve. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

