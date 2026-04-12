Suđenje S. T. (60) iz Novog Sada koji se tereti za teško ubistvo supruge Branke P. (40) počeće 20. maja za kada je zakazan glavni pretres.

On će se tada naći pred sudijom jer je optužen da je 22. aprila prošle godine, u Ulici Vojvođanska 3, nešto pre 21.30 časova, u stanu višespratnice na novosadskoj Grbavici, nožem naneo više ubodnih rana vanbračnoj supruzi zbog čega se nalazi u pritvoru koji mu je poslednji put produžen do 18. maja.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku zločina, u stanu je bilo i njihovo šestogodišnje dete, koje je telefonom pozvalo kumu, a potom su obavešteni policija i lekari Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, koji su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt nesrećne žene.

Kako saznajemo, u ovoj porodici nije bilo prijave nasilja, a oni koji su ih poznavali kažu da su delovali skladno.

- I dalje niko ne može da poveruje da je mogao da digne ruku na Branku, a posebno da pred detetom uradi ovako nešto - kaže jedna komšinica.

Prema rečima žitelja zgrade kojoj je Branka P. živela, ona je bila veoma prijatna žena, ali i požrtvovana majka.

- Viđala sam je sa devojčicom ujutru dok je odvodila u vrtić. Bila je brižna majka, tako mila i draga, uvek bi se lepo javila. Ponekad, popodne, sretala sam ih zajedno. Njih dvoje peške, a malecka sa rolerima, trotinetom ili biciklom - kaže sagovornica.

- Strašno je to što se desilo, ugašen je jedan mlad život, a dete je ostalo bez majke - sa suzama u očima kaže komšinica ubijene žene.

Odmah nakon tragedije, u slučaj je uključen Centar za socijalni rad kako bi se odlučilo kome će dodeliti starateljstvo nad detetom, a kako se nezvanično saznaje, brigu o detetu preuzeli su bliži srodnici.

(Dnevnik)

