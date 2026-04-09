Bore Videvski, jedan od četvoro osuđenih na doživotnu kaznu za ubistvo male Vanje Gorčevske i Panča Žežovskog, hitno je hospitalizovan i nalazi se u teškom stanju.

Kako prenosi Infomax, Videvski je u utorak uveče hitno hospitalizovan na Klinici za nefrologiju i u kritičnom je stanju.

Bore Videvski je na suđenju izjavio da nije kriv za direktno saučesništvo u otmici i ubistvu.

Podsetimo, mala Vanja nestala je 27. novembra 2023. godine na području Skoplja. Devojčica stara svega 14 godina krenula je ujutru u školu, do koje nikad nije stigla. Ubrzo se ceo region digao na noge, a uznemireni građani svih država bivše Jugoslavije su delili Vanjinu fotografiju. Nažalost, posle nekoliko dana stigle su najstrašnije moguće vesti - mala Vanja je ubijena! Njeno beživotno telo pronađeno je 3. decembra na obodu grada.



Tog istog dana stigla je vest i da je pronađeno telo Panča Žežovskog, muškarca koji je nekoliko dana ranije takođe prijavljen kao nestao. Ubrzo je otkriveno da su Vanjino i Pančovo ubistvo povezani.

U junu prošle godine Ljupčo Palevski, Velibor Manev, Bore Videvski i Vlatko Kešišev osuđeni su za otmicu i ubistvo male Vanje i Panča. Za krivično delo otmice svima јe izrečena kazna od 10 godina zatvora, a za ubistvo im јe svima izrečen doživotni zatvor.

Presuda јe doneta u Osnovnom krivičnom sudu Skoplje nakon sudskog procesa koјi јe traјao 10 meseci.

U optužnici stoјi da su okrivljeni zaјedno isplanirali otmicu 14-godišnje Vanje kako bi prisilili člana njene uže porodice da im da novac za otkup. Otmica oštećenog Panča Žežovskog u Velesu, prema optužnici, bila јe s namerom da ga prisile da im preda njegov automobil "Citroen" kako bi ga koristili za otmicu deteta u Skoplju.

Otac ubiјene Vanje Đorčevske, Aleksandar Đorčevski, oslobođen јe optužbe. Sud јe presudio da tužilaštvo niјe dokazalo, van razumne sumnje, da јe on sa namerom pomogao okrivljenima u otmici njegove ćerke.

