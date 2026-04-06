Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći, svi povređeni su odvezeni u Urgentni centar na dijagnostiku.

Noć je protekla relativno mirno, sa ukupno 122 intervencije, od čega 16 na javnim mestima.

Kako je Tanjugu rečeno u službi Hitne pomoći, bilo je nekoliko intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su prebačene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, hipertenzičari, pshijatrijski pacijenti i astmatičari.

