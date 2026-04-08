Nemačka vlada pozdravila je dvonedeljno primirje između SAD i Irana i podržala diplomatske napore za rešavanje sukoba, rekao je kancelar Fridrih Merc.

„Vlada je zahvalna Pakistanu za posredovanje u postizanju važnog dogovora. Cilj sada treba da bude da se u narednim danima postigne dogovor o dugoročnom prekidu vatre. A to se može postići samo diplomatskim putem“, rekao je Merc.

Prema njegovim rečima, pregovori treba da zaštite iransko stanovništvo i bezbednost u regionu. Njima može da se spreči ozbiljna svetska energetska kriza, dodao je nemački kancelar.

„Nemačka vlada podržava te diplomatske napore. Ona vodi tesni dijalog sa SAD i drugim partnerima“, rekao je Merc, dodajući da će Berlin dati svoj doprinos osiguravanju slobodne plovidbe u Ormuskom moreuzu.

Pariz: Prekid vatre da obuhvati i Liban

Francuska se zalaže za to da prekid vatre na Bliskom istoku obuhvati i Liban, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron.

On je dodao da Francuska mora da pojača podršku libanskih Oružanih snaga da bi one mogle ponovo da uspostave kontrolu nad čitavom teritorijom zemlje i suprotstave se Hezbolahu.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je svanuo veliki dan za svetski mir koji je, kako je naveo, i Iran želeo jer mu je „bilo dosta“ kao i svima ostalima, i poručio je da će SAD pomoći u razvoju saobraćaja u Ormuskom moreuzu, kao i da bi moglo da usledi „zlatno doba Bliskog istoka“.

„Biće tu mnogo pozitivne akcije. Veliki novac će se zgrtati. Iran može da otpočne proces obnove. Mi ćemo dostavljati potrepštine svake vrste i biti blizu kako bismo osigurali da sve protiče kako treba. Siguran sam da hoće“, napisao je Tramp jutros na društvenoj mreži Istina.