Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. M. (1991) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo razbojnička krađa.

Kako se sumnja, on je provalio u kuću u Novom Sadu i iz nje ukrao nakit, satove i novac.

Takođe, tereti se da je nakon toga nogom udario šezdesetsedmogodišnjeg vlasnika, koji ga je zatekao u kući.

Policija je osumnjičenog uhvatila prilikom pokušaja bekstva i kod njega pronašla ukradene predmete i novac. A. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

