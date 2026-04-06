Džajapal, vodeća članica progresivnog krila Demokratske partije i Džekson, demokrata sa dugogodišnjim interesovanjem za Kubu, rekli su da su došli da "vide patnju koja se dešava na terenu" zbog blokade goriva, koju je uveo američki predsednik Donald Tramp, koju su nazvali ilegalnom blokadom energetskog snabdevanja, prenosi Rojters.

"Ovo je trenutno najviše sankcionisani deo planete Zemlje, svega 145 kilometara od naših obala", rekao je Džekson novinarima u privatnom hostelu u Havani.

On je kazao da ljudi pate bez ikakvog razloga.

Tokom petodnevne posete, koja je završena juče, kongresmeni su se sastali sa predsednikom Kube Migelom Dijaz-Kanelom, kubanskim poslanicima i visokim zvaničnicima Ministarstva spoljnih poslova Kube.

"Postoji dijalog - početak dijaloga. Postoji želja da se obezbede pregovori o tome šta treba da se uradi da se situacija promeni", rekla je Džajapal.

Kongresmeni su izrazili zabrinutost nakon posete onkološkoj jedinici i odeljenju za porodilje u bolnicama u Havani koje decenijama propadaju, a koje su posebno pogođene Trampovom blokadom goriva.

I pored pretnji Trampa da "može da učini šta hoće" sa Kubom, američki predsednik nije intervenisao da zaustavi ruski tanker koji je prošle nedelje dopremio 700.000 barela nafte potrebne Kubi, navodi agencija.

Kongresmeni su pohvalili Kubu i za poslednje gestove dobre volje, uključujući poziv kubanskih iseljenika da ulažu u biznise, poziv FBI-ju da istraži ilegalni morski upad koji je odneo pet života i najavu pomilovanja oko 2.000 zatvorenika.