Odbornik Hrvatske republikanske stranke (HRS) Slavko Zovko na jučerašnjoj sednici Gradskog veća Grada Mostara predložio je da se radnica koja je u prodavnici savladala pljačkaša koji je bio naoružan kalašnjikovim, zbog hrabrosti novčano nagradi sa 5.000 KM (oko 300.000 dinara).

Tim povodom podneo je i amandman na budžet Gradskog veća, prenose tamošnji mediji.

Podsetimo, prodavačica iz mostarskog naselja Zalik, dospela je u fokus javnosti nakon što se suprotstavila pljačkašu koji je bio naoružan automatskom puškom u prodavnici u kojoj radi.

Prema snimku nadzorne kamere, muškarac u crnoj jakni ušao je u objekat, a potom iz jakne izvadio automatsku pušku. Prodavačica mu je stala na put, nakon čega je došlo do naguravanja i borbe za oružje.

Tokom sukoba napadač je više puta udario ženu u glavu, ali ona nije odustajala. U jednom trenutku ispaljen je i rafal iz puške, ali srećom niko nije povređen.

Zovko je naglasio kako je cilj ovog predloga da se na adekvatan način prepoznaju i nagrade hrabrost, prisebnost i odgovornost koje je prodavačica pokazala u izuzetno rizičnoj situaciji, te da Grad Mostar kroz novčanu nagradu oda priznanje za njen čin.