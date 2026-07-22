"Izjave mađarskih zvaničnika govore da su i Mađari, a tu vrstu informacija imamo i od naših kolega sa tehničkog nivoa, da su poslednje provere ETCS-a nivoa 2 u Mađarskoj, to je najviši bezbednosni sigurnosni sistem," rekla je Sofronijevićeva.

Navela je za RTS da je mađarski ministar saobraćaja David Vitezi tražio sastanak i da se očekuje da će ključna tema biti uspostavljanje putničkog saobraćaja.

"U nekom narednom kratkom periodu očekujem da imamo i lepe vesti, jer određivanje preciznog datuma je stvar zajedničkog dogovora i odluke obe strane," rekla je ministarka.

Dodala je da teretni saobraćaj odlično funkcioniše između Beograda i Budimpešte Ministarka je kazala i da se očekuje uspostavljanje železničkog koridora ka Trstu.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, Sofronijevićeva je ocenila da se radovi odvijaju planiranom dinamikom i navela da se trenutno grade 434 kilometra saobraćajne infrastrukture, da se privode kraju radovi na Moravskom i Dunavskom koridoru, kao i da se do kraja godine očekuje završetak još 115 kilometara novih saobraćajnica.