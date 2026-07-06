On je tom prilikom istakao daje reč o najvećem skupu Ujedinjenih nacija posvećenom digitalnom razvoju i istakao da Srbija veštačku inteligenciju ne posmatra samo kao tehnološko rešenje već kao važno pitanje budućeg razvoja naše zemlje.

„Srbija već danas ima konkretne primere primene veštačke inteligencije u javnoj upravi i privredi, a razvojem sopstvenog velikog jezičkog modela za srpski jezik stvaramo uslove da AI tehnologije budu dostupnije, korisnije i primenjivije u javnom sektoru, ali i u drugim oblastima od značaja za građane i privredu. Pozicija Srbije kao druge u Evropi i šeste u svetu prema indeksu Svetske banke koji meri zrelost digitalne infrastrukture potvrđuje da smo na vreme prepoznali značaj digitalizacije i da nastavljamo da gradimo modernu, efikasnu i građanima orijentisanu upravu“, rekao je Jovanović.

On je dodao da će dijalog u Ženevi biti i prilika da se predstavi Specijalizovana izložba Ekspo 2027 u Beogradu, kao važan međunarodni događaj koji će dodatno pozicionirati Srbiju kao zemlju inovacija, znanja i tehnološkog razvoja.

Globalni dijalog o upravljanju veštačkom inteligencijom je prva svetska međuvladina platforma posvećena upravljanju veštačkom inteligencijom koju je osnovala Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Dijalog predstavlja inkluzivan multilateralni forum gde vlade, međunarodne organizacije, akademska zajednica, civilno društvo i privatni sektor mogu da razmenjuju iskustva, razgovaraju o pristupima upravljanju i jačaju međunarodnu saradnju u oblasti veštačke inteligencije.