Kupovina stana za većinu građana predstavlja najveću finansijsku odluku u životu. Ipak, u želji da što pre dođu do nekretnine, mnogi prave greške koje ih kasnije mogu koštati i po nekoliko hiljada evra, a u nekim slučajevima i mnogo više.

Stručnjaci za nekretnine i pravnici upozoravaju da se najveći problemi gotovo nikada ne pojavljuju prilikom samog potpisivanja ugovora, već mnogo ranije – tokom provere dokumentacije i dogovora sa prodavcem.

Ne verujte nikome na reč

Jedna od najskupljih grešaka jeste kupovina bez provere vlasništva u katastru nepokretnosti.

Bez uvida u dokumentaciju kupac ne zna da li stan ima:

više suvlasnika,

hipoteku ili druge terete,

sudske sporove,

zabranu raspolaganja.

Ukoliko se to ne proveri na vreme, kupac može da završi u dugotrajnim sporovima ili čak izgubi deo uloženog novca.

Dugovi koji mogu da naprave problem

Mnogi zaboravljaju da provere da li prethodni vlasnik duguje za:

struju,

Infostan,

grejanje,

održavanje zgrade.

Iako se dugovanja ne prenose uvek direktno na novog vlasnika, komplikacije oko priključaka i administracije mogu da potraju i izazovu dodatne troškove.

Usmeni dogovori su najskuplji

Kupci i prodavci često se dogovaraju o nameštaju, rokovima iseljenja ili popravkama, ali to ne unose u ugovor.

Kada dođe do nesporazuma, dokazivanje postaje teško i često zahteva dodatne troškove i angažovanje advokata.

Mnogi plate stan više nego što vredi

Razlika u ceni između sličnih stanova u istoj zoni može da bude i nekoliko hiljada evra.

Kupci koji ne uporede ponude često preplate nekretninu, što kasnije utiče i na iznos kredita i visinu kamata.

Jedna rečenica u ugovoru može da odluči sve

Stručnjaci upozoravaju da ugovor mora biti precizan i detaljan.

U suprotnom, mogu se pojaviti problemi poput:

kašnjenja useljenja,

skrivenih mana stana,

neispunjenih obećanja prodavca.

Najveća greška je žurba

Prodavci i agencije često stvaraju utisak da postoji veliki broj zainteresovanih kupaca, zbog čega ljudi donose odluke na brzinu.

Upravo zbog takvog pritiska mnogi preskoče najvažnije provere i kasnije plate visoku cenu.

Ne zaboravite dodatne troškove

Cena stana nije jedini trošak. Kupce čekaju i:

porez na prenos apsolutnih prava,

troškovi notara,

agencijska provizija,

adaptacija i renoviranje.

Stručnjaci poručuju da se svaki korak, od provere vlasništva do potpisivanja ugovora, mora uraditi pažljivo, jer se na taj način mogu izbeći gubici koji lako dostižu i nekoliko hiljada evra.