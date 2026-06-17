Kupovina stana za većinu građana predstavlja najveću finansijsku odluku u životu. Ipak, u želji da što pre dođu do nekretnine, mnogi prave greške koje ih kasnije mogu koštati i po nekoliko hiljada evra, a u nekim slučajevima i mnogo više.
Stručnjaci za nekretnine i pravnici upozoravaju da se najveći problemi gotovo nikada ne pojavljuju prilikom samog potpisivanja ugovora, već mnogo ranije – tokom provere dokumentacije i dogovora sa prodavcem.
Ne verujte nikome na reč
Jedna od najskupljih grešaka jeste kupovina bez provere vlasništva u katastru nepokretnosti.
Bez uvida u dokumentaciju kupac ne zna da li stan ima:
- više suvlasnika,
- hipoteku ili druge terete,
- sudske sporove,
- zabranu raspolaganja.
Ukoliko se to ne proveri na vreme, kupac može da završi u dugotrajnim sporovima ili čak izgubi deo uloženog novca.
Dugovi koji mogu da naprave problem
Mnogi zaboravljaju da provere da li prethodni vlasnik duguje za:
- struju,
- Infostan,
- grejanje,
- održavanje zgrade.
Iako se dugovanja ne prenose uvek direktno na novog vlasnika, komplikacije oko priključaka i administracije mogu da potraju i izazovu dodatne troškove.
Usmeni dogovori su najskuplji
Kupci i prodavci često se dogovaraju o nameštaju, rokovima iseljenja ili popravkama, ali to ne unose u ugovor.
Kada dođe do nesporazuma, dokazivanje postaje teško i često zahteva dodatne troškove i angažovanje advokata.
Mnogi plate stan više nego što vredi
Razlika u ceni između sličnih stanova u istoj zoni može da bude i nekoliko hiljada evra.
Kupci koji ne uporede ponude često preplate nekretninu, što kasnije utiče i na iznos kredita i visinu kamata.
Jedna rečenica u ugovoru može da odluči sve
Stručnjaci upozoravaju da ugovor mora biti precizan i detaljan.
U suprotnom, mogu se pojaviti problemi poput:
- kašnjenja useljenja,
- skrivenih mana stana,
- neispunjenih obećanja prodavca.
Najveća greška je žurba
Prodavci i agencije često stvaraju utisak da postoji veliki broj zainteresovanih kupaca, zbog čega ljudi donose odluke na brzinu.
Upravo zbog takvog pritiska mnogi preskoče najvažnije provere i kasnije plate visoku cenu.
Ne zaboravite dodatne troškove
Cena stana nije jedini trošak. Kupce čekaju i:
- porez na prenos apsolutnih prava,
- troškovi notara,
- agencijska provizija,
- adaptacija i renoviranje.
Stručnjaci poručuju da se svaki korak, od provere vlasništva do potpisivanja ugovora, mora uraditi pažljivo, jer se na taj način mogu izbeći gubici koji lako dostižu i nekoliko hiljada evra.
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